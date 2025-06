Pelle idratata, anche d’estate, e senza sudore. Ecco le creme leggere per il viso da tenere sempre con te

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Fonte: iStock Photos Crema viso

Leggere, a rapido assorbimento e con un delizioso effetto fresco: sono le creme viso leggere per l’estate. L’ideale per affrontare le giornate calde, regalando comfort alla pelle messa a dura prova dai raggi del sole e dalle alte temperature.

D’altronde fra passeggiate in città, giornate al mare e pomeriggi in piscina, il rischio di ritrovarsi con la pelle del viso “che tira” è altissimo. E se non te ne prendi cura rischi non solo di favorire la formazione di rughe, ma anche di ritrovarti con un colorito spento e poco luminoso.

Decisamente il contrario di ciò che cerchiamo d’estate, quando desideriamo abbronzarci e non applicare più il fondotinta sul viso.

Come idratare il viso in estate

Dunque come posso idratare il mio viso in estate? Prima di tutto parti dall’interno: bevi tanta acqua e consuma frutta e verdura fresche per fare il pieno di vitamine e minerali preziosi.

Cambia anche la skincare routine, diminuendo i prodotti che applichi per non appesantire la pelle. Scegli dei prodotti con una texture leggera e fresca, in formato gel, crema sorbetto o emulsione, perfetti per assorbirsi velocemente.

Come applicarla? Prima di tutto detergi la pelle con un tonico delicato, capace di riequilibrare il pH della tua pelle. Poi applica la crema idratante: parti dal centro del volto, proseguendo verso l’esterno, sempre con movimenti circolari.

Mi raccomando, non dimenticare il décolleté e il collo, zone in cui la crema viso andrebbe sempre applicata. Come ultimissimo passaggio applica anche la crema solare per proteggerti dai raggi del sole, riapplicando più volte nel corso della giornata per non perdere l’efficacia.

Qual è la migliore crema viso leggera per l’estate

Partiamo da una delle creme viso leggere per l’estate più amate su Amazon e con un prezzo davvero conveniente! Si tratta della e.l.f. Daily Hydration Moisturizer. Una crema con una formula ultra-idratante infusa con aloe, olio di jojoba e burro di karité.

Con oltre 10mila recensioni, è uno dei prodotti per il viso più amati dagli utenti. Chi l’ha provata adora la sua formulazione leggerissima e la capacità di offrire un’ottima idratazione. Lascia la pelle liscia e morbida, in più si stende e assorbe con facilità. Il prezzo? Poco più di 11 euro per una crema di cui non potrai più fare a meno!

Offerta Vichy Minéral 89 Crema booster idratante 72H

Prezzo leggermente più alto, ma qualità assicurata per la crema Vichy Minéral 89. Più che una crema è un booster di idratazione, ideale per pelli sensibili e secche, perfetta anche per levigare le rughe.

Trasmette una sensazione di comfort immediato, nutrendo in profondità la pelle secca e provata dal caldo e dal sole. Merito di un mix di ingredienti che coccolano la pelle: acido ialuronico, vitamina B3, vitamina E, squalano e niacinamide.

Offerta Crema Elizabeth Arden Gel viso idratante con acido ialuronico

Elizabeth Arden ci regala invece una crema in formato gel, super idratante e leggerissima. Leviga e uniforma la pelle, illuminando l’incarnato, così tanto che puoi utilizzarla d’estate senza applicare poi il make up.

L’acido ialuronico e la vitamina E contenute infatti hanno un’azione antiossidante e aiutano a rassodare l’ovale del viso, senza ungere e lasciando la pelle liscissima. Usala anche sul collo, massaggiandola con attenzione, per un risultato top!

Offerta Crema La Roche-Posay Crema idratante leggera e che rimpolpa

Hai una pelle particolarmente sensibile che d’estate tende ad arrossarsi e seccarsi? Allora quello che fa per te è la crema viso La Roche-Posay. Arricchita con acido ialuronico, dona luminosità e rimpolpa, rafforzando la barriera cutanea.

Chi l’ha provata la trova fantastica, sia perché non olia la pelle, sia perché si assorbe all’istante, lasciando la pelle idratata per ore.

Offerta Crema viso leggera Lavera Crema idratante leggera e antirughe

Hai la pelle sensibile, ma cerchi anche ingredienti antirughe? Allora d’estate puoi provare la crema viso Lavera. Arricchita con Coenzima Q10, è considerata dagli utenti una delle migliori creme viso.

Ha un profumo delicato e persistente, si assorbe velocemente ed è cruelty free. Senza contare che ha un prezzo davvero conveniente: poco più di 13 euro!

Offerta Crema viso Jowaé Crema idratante leggera e che rimpolpa

Voglia di skincare coreana? Su Amazon si può trovare ad un prezzo super conveniente la crema viso Jowaé con acqua di fiori di Sakura. Ideale per le pelli sensibili, ha una formula vegana con l’88% di ingredienti di origine naturale.

Regala un tocco fresco e leggero alla pelle, dissetandola letteralmente. La formulazione comprende anche vitamina E ed estratti di pino, ingredienti che contrastano l’azione dei radicali liberi e rendono la pelle elastica e rimpolpata.

Desideri idratare la pelle, ma anche abbronzarti in fretta? Il segreto sta in una crema con vitamina C, capace di attivare la melanina e velocizzare la tintarella. Il sorbetto di Dot&Key fa proprio questo, rendendo la pelle super luminosa e idratata, con un effetto sunkissed semplicemente favoloso.

Offerta Crema Elemis Crema con collagene marino

Fra le creme che sono una garanzia d’estate c’è quella di Elemis. La trovi spesso scontata su Amazon, con offerte molto convenienti e una volta che l’avrai provata – te l’assicuriamo – non la lascerai più!

Rassoda, leviga e idrata, grazie alla presenza del collagene marino. In più protegge la pelle dai raggi del sole e offre un risultato decisamente superiore! Per capire quanto sia valida basta leggere le recensioni su Amazon (quasi 3mila) di chi l’ha provata e non è più tornato indietro.

Offerta Crema Acqua alle Rose lenitiva Crema viso idratante e rinfrescante

Prezzo più contenuto (meno di 10 euro) e buone recensioni per la Crema Acqua alle Rose, un prodotto con texture in gel a base di acqua distillata di vitamina E e rosa di Damasco. Rinfrescante e profumatissima, questa crema è leggerissima e disseta la pelle nelle calde giornate estive.

Per problemi di pelle secca o molto secca, quando caldo, umidità e sole ti mettono a dura prova, c’è invece la crema di Yves Rocher Hydra Vegetal. Offre ben 100 ore di idratazione profondissima e duratura.

Arricchita con acqua cellulare Edulis, idrata la pelle e aiuta a rafforzare la barriera cutanea, trattenendo le molecole d’acqua per tantissimo tempo. In questo modo la pelle viene costantemente idratata dopo la prima applicazione, con una idratazione no stop per 48 ore.

In più gli ingredienti sono per il 90% di origine naturale e vegani. D’estate usala sia la mattina, dopo aver deterso il viso e prima della protezione solare, ma anche la sera prima di andare a dormire.

Prodotti beauty must have, trend e offerte: se vuoi fare shopping mirato iscriviti al nostro canale Telegram dedicato alla bellezza.