Questa crema solare resiste all’acqua e al sudore, e ti permette di proteggerti quando fai sport

Dopo una laurea in Scienze Turistiche, diventa redattrice e Seo Editor specializzandosi sulle tematiche di bellezza, benessere e cura di sé, il tutto in chiave femminile.

La crema solare che resiste al sudore è in offerta

Ci siamo! È arrivato il momento di godervi queste giornate di sole di fine primavera e inizio estate. E se anche voi amate prendervi cura del vostro corpo spostando la vostra fitness routine all’aperto, ecco che la necessità di dare alle pelle un boost di nutrimento e protezione per schermarla dal sole è un tassello indispensabile se si vuole passare la bella stagione senza danni alla cute. Ed ecco che Lancaster ci viene in aiuto, con un prodotto mirato e specificatamente formulato per resistere all’acqua e al sudore, una crema solare che vi protegge mentre fate sport e che vale la pena provare. Un prodotto must dell’estate e che trovate proprio adesso in sconto al 50% su Amazon, come dire, se non è adesso il momento giusto per acquistarla quando lo sarà?

Offerta Lancaster La crema solare che resiste all’acqua e al sudore durante lo sport

Come agisce la crema solare Sun Sport di Lancaster

Un prodotto mirato e un vero must have se anche voi siete dedite allo sport all’aperto. Una crema solare dalla texture leggera, che si assorbe facilmente e che dona una sensazione di freschezza alla pelle, resistendo all’acqua e al sudore anche mentre vi allenate e proteggendo la cute dal sole e dalle radiazioni UVA/UVB, entrambe dannose. Le prime, infatti, sono quelle penetrano più in profondità e sono associate all’invecchiamento cutaneo, le seconde invece, sono quelle che provocano scottature e ma che vi permettono anche di abbronzarvi.

Una crema formulata per donare un’immediata sensazione di freschezza durante le tue attività all’aperto, schermando la cute al 100% dallo spettro solare e contribuendo alla riparazione della pelle dai danni causati dal sole.

Ma non solo, perché la crema solare Sun Sport Cooling Invisible Mist di Lancaster, è anche una prodotto dalla formula clean e ocean friendly, prendendosi cura di voi ma anche dell’ambiente.

Una crema facile da utilizzare e veloce da applicare, dalla formula trasparente e leggera e che lascia traspirare la pelle durante le attività sportive che andrete a fare, sia fuori che dentro l’acqua. E sempre con la stessa efficacia di protezione

Offerta Lancaster Il solare must degli sportivi

Come si usa la crema solare di Lancaster

Una crema solare che resiste all’acqua e al sudore e che si utilizza come fareste con una qualsiasi altra lozione per il corpo, applicandolo in dose adeguata su tutto il corpo ,sia sulla pelle asciutta che sulla pelle bagnata, e sempre con un effetto protettivo assicurato. Un prodotto che agisce schermando la pelle al 100%, anche durante l’attività fisica e senza il rischio che si sciolga, ma regalando una piacevolissima sensazione di freschezza non appena viene stesa sulla cute. E agendo anche a riparazione delle cellule della pelle dai danni causati dai raggi UV.

Insomma, questa non è solo una crema solare adatta a chi fa sport o a chi passa la sua estate dentro e fuori dall’acqua, questo è un prodotto che ripara, protegge e idrata la pelle, prendendosene cura in modo mirato e garantendole un plus di benefici a cui non è davvero possibile rinunciare. E permettendovi di vivere serenamente la vostra estate con un’attenzione a 360° alla bellezze e al benessere della cute.

Scopri tutte le offerte Beauty e Moda sul nostro canale Telegram Iscriviti gratis al canale Telegram