Creme solari ecologiche che non inquinano: le migliori per proteggere te e l’ambiente

Il solare è una formulazione in crema, in olio, o in gel da applicare prima dell’esposizione al sole per proteggerci dai dannosi raggi UVA e UVB. Ogni prodotto presenta un SPF (Sun Protection Factor) che ne indica il fattore di protezione solare, ovvero la capacità di proteggere la pelle dai raggi solari, ma forse non sai che la dispersione in mare della crema può essere dannosa per l’ecosistema marino.

Ci sono molti modi per fare delle scelte più consapevoli durante la scelta del solare. Primo tra tutti, puoi verificare se il prodotto ha certificazioni di enti riconosciuti come Ecocert, COSMOS, o USDA Organic. Cercare prodotti etichettati come “reef-safe” o “reef-friendly” ( cioè un prodotto che rispetta il “Trattato delle Hawaii” (o Hawaii Reef Bill), entrato in vigore dal 2021 per mettere al bando due fra le sostanze maggiormente inquinanti presenti nei filtri UV, come oxybenzone ed octinoxate). Puoi anche optare per filtri solari minerali come ossido di zinco e biossido di titanio che sono meno dannosi per gli oceani rispetto ai filtri chimici e, più in generale, preferire solari con ingredienti naturali e biologici, evitando parabeni, ftalati, solfati e fragranze sintetiche.

Vediamo alcuni dei marchi più eco-friendly e particolarmente performanti per proteggerti dal sole e donarti una tintarella dorata e uniforme.

Solari eco-friendly a prova di tintarella

Negli ultimi anni, la crescente consapevolezza ambientale ha spinto sempre più persone a cercare soluzioni che siano rispettose dell’ambiente in ogni aspetto della loro vita quotidiana, inclusa la protezione solare. Molti marchi hanno risposto a questa domanda emergente sviluppando creme solari eco-friendly, che proteggono la pelle senza compromettere la salute degli ecosistemi marini e del pianeta. Ecco una panoramica dei marchi più innovativi, efficaci e rispettosi dell’ambiente.

Badger è un pioniere nel settore dei prodotti per la cura della pelle naturali e organici. Le loro creme solari utilizzano esclusivamente filtri minerali come l’ossido di zinco non nano, evitando i dannosi filtri chimici. Badger è anche noto per il suo impegno nella sostenibilità degli imballaggi, utilizzando materiali riciclabili e compostabili.

Badger Sport con SPF 40 è ipoallergenico e offre una protezione ad ampio spettro, è impermeabile (80 minuti) e presenta il 98% di ingredienti organici, minerali naturali. Il brand è certificato reef friendly, certificato da QAI a NSF/ANSI e certificato da NSF ( ossia garantisce che i componenti, prodotti, materiali che entrano in contatto con l’acqua potabile rispettino i requisiti richiesti dalla maggior parte delle agenzie governative nordamericane e canadesi, che regolano le forniture di acqua potabile).

Badger Badger Company Sport, Mineral Sunscreen Cream, SPF 40

Alba Botanica offre una vasta gamma di creme solari biodegradabili sicure per l’ambiente marino e utilizza solo ingredienti naturali e formule vegetariane provenienti da fonti vegetali terrestri come ricchi oli vegetali e noci, cere vegetali puri, estratti di erbe e oli essenziali puri, evitando sostanze chimiche dannose e supportando pratiche di commercio equo e solidale.

è stente all’acqua e fornisce protezione UVA e UVB ad ampio spettro; priva di principi attivi che possono danneggiare le barriere coralline. Alba Botanica si impegna a fornire le migliori formulazioni possibili per il massimo dell’efcia e dei benefici per la pelle e i capelli utilizzando ingredienti provenienti da fonti vegetali terrestri come ricchi oli vegetali e noci, cere vegetali puri, estratti di erbe e oli essenziali puri.

Alba Botanica Alba Botanica - Crema solare minerale SPF 45

Raw Elements è un marchio che si distingue per la sua dedizione alla sostenibilità totale. Le loro creme solari sono biodegradabili e confezionate in imballaggi riciclabili e riutilizzabili. L’azienda utilizza solo ingredienti naturali, con una particolare attenzione all’ossido di zinco non nano come filtro solare.

Questo brand UVA e UVB è ad ampio spettro protezione solare ed è biodegradabile, ipoallergenico e reef safe ed eco-shield non migrate. L’eco formula 30+ è del tutto naturale. Vanta performance elevate ed è estremamente resistente all’ acqua dopo 80 minuti, ma in modo delicato e idratante è perfetto per i nostri piccoli. Ricco di antiossidanti, vitamine, minerali ed estratti biologicamente attiva, protegge la nostra pelle nel rispetto dell’ ambiente.

Raw elements Raw Elements Eco Form Sunscreen, SPF 30 Plus

ThinkSport offre una gamma di protezioni solari formulata per essere sicura per l’ambiente e per la pelle anche durante lo sport, tanto per gli atleti più sportivi quanto per chi si allena nel weekend. Offre una protezione solare ottimale senza prodotti chimici per tutti i tipi di sport, tra cui maratona, corsa, surf, sci, ironman triathlon, ciclismo, tutti gli sport acquatici e altre attività all’aperto.

La protezione solare ThinkSport è SPF 50 + ha una formulazione minerale utilizza ossido di zinco 20% (non nano particelle) per proteggere efficacemente la pelle dai raggi UVB e dai più penetranti raggi UVA ed è resistente all’acqua per un massimo di 80 minuti. La relazione annuale della “U.S. Environmental Working Group’s (EWG)” ha dato a questa protezione solare un ‘1’ – il voto più alto per la sicurezza e l’efficacia degli ingredienti. Vanta una piacevolissima profumazione leggera di agrumi, non oleosa e non grassa, si stende facilmente e si assorbe bene.

Think Sport Thinksport – Protezione solare 50 SPF

Eco Elio si batte da sempre per creare prodotti rispettosi per la pelle del corpo e per il mare, certificandosi Eco Sun Pass. Il brand è complice della crescente consapevolezza riguardo all’impatto dei filtri solari sugli ecosistemi marini, con particolare attenzione al benessere delle barriere coralline. Da qui nasce Eco Elio crema solare sostenibile SPF 50 da 150ml “Splendore Solare” senza octocrylene e microplastiche e senza profumo. Ideale per tutta la famiglia.

Eco Elio Eco Elio crema solare sostenibile SPF 50

Solari ecosostenibili, ecco perchè sceglierli

Adottare creme solari eco-friendly è un passo significativo verso uno stile di vita più sostenibile. Marchi come Badger, ThinkSport, Raw Elements, Alba Botanica e Eco Elio offrono prodotti che rispettano l’ambiente senza compromettere la protezione solare. Scegliendo questi marchi, puoi goderti il sole in sicurezza, contribuendo al contempo alla conservazione degli ecosistemi marini e alla protezione del nostro pianeta. Infatti questi brand utilizzano ingredienti biodegradabili, che mediamente vengono degradati del 60% in 10 giorni e sono Water Resistent, per cui hanno meno probabilità di disperdersi in acqua; inoltre, l’utilizzo di ingredienti vegetali e biologici, derivanti da filiere controllate, garantiscono qualità e sostenibile in ogni goccia di prodotto. Ricorda che la differenza la fai anche tu: utilizza la quantità necessaria di prodotto per ridurre lo spreco.

