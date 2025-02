La skincare di Rose Villain è vegan e cruelty free. E puoi replicarla anche tu

Dopo una laurea in Scienze Turistiche, diventa redattrice e Seo Editor specializzandosi sulle tematiche di bellezza, benessere e cura di sé, il tutto in chiave femminile.

Fonte: IPA La skincare di Rose Villain è vegana e cruelty free

Tra le protagoniste della 75esima edizione del Festival della Canzone Italiana, Rose Villain è senza dubbio una personalità che vale la pena conoscere. E non solo per la sua musica, allegra e d’impatto, ma anche per le sue scelte quotidiane, come quelle che riguardano la sua skincare vegan e cruelty free. Una cura di sè che passa anche dalla cura per l’ambiente, una skincare attenta e consapevole e che tutte noi possiamo seguire.

La skincare vegan di Rose Villain

Un approccio alla bellezza e alla cura di sé attento e sostenibile e che segue di pari passo anche lo stile di vita e le scelte alimentari della cantante, che si è dichiarata più volte vegana e che dimostra questa sua etica e i suoi valori anche nella scelta dei prodotti da usare all’interno della sua skincare.

Come spesso dichiarato dalla cantante, infatti, la skincare parte da dentro e da come ci si prende cura del corpo ogni giorno, con le piccole attenzioni quotidiane, da quello che si mangia a quello che si beve. Tanto che è la stessa Rose Villain ad aver visto i cambiamenti della sua pelle in seguito alla sua scelta vegan. Un cambiamento in positivo che è dato anche dai prodotti 100% naturali e cruelty free che è solita utilizzare.

Una skincare fatta di passaggi precisi e di prodotti ad hoc, in cui non manca mai e per nessuna ragione al mondo l’utilizzo di una crema solare con SPF alto, da stendere su collo, braccia e anche sulle labbra. Ma che prevede anche una crema contorno occhi vegan o un siero all’acido ialuronico, da usare in modo mirato e con parsimonia. Dopo tutto non è mai la quantità che conta, ma il come e la qualità di ciò che si utilizza.

I prodotti vegan amati dalla cantante (e come ricreare la sua skincare)

Ma quali sono questi prodotti amati dalla cantante in gara in questi giorni al Festival di Sanremo? Tra i suoi must have ci sono senza dubbio un detergente viso micellare. Questa tipologia di prodotto, infatti, ha la capacità di detergere la cute senza compromette la barriera naturale delle pelle. Un detergente composto da micelle, delle sfere tensioattive che cattura le impurità, evitando strofinamenti che possono danneggiare la cute. Per Rose Villain il prodotto di fiducia è il detergente micellare The Outset Gentle Micellar ma voi potete optare per un qualsiasi acqua micellare vegana.

Bio Végan L’acqua micellare per la tua skincare vegana

Immancabile nella skincare di Rose Villain, poi, è anche il tonico viso, che per la cantante fa rima con Tonico Caudalie Eau de Beautè Lissante, un prodotto vegan che agisce per lenire e idratare la cute in profondità, lasciando la pelle fresca, pulita e con un plus di idratazione davvero unica.

Tonico Caudalie Il tonico viso vegan e super idratante

Terzo step è il siero viso, un prodotto utile a nutrire la pelle, idratarla e levigarla. Per la cantante si tratta del Siero Dr. Barbara Sturm Hyaluronic Serum ma questo è un prodotto che potete scegliere in base alle vostre esigenze, optando per il siero viso che meglio vi si addice.

Dr. Barbara Sturm Il siero viso la tua skincare cruelty free

Per la crema contorno occhi Rose Villain si affida a un prodotto a base di squalano, che leviga e ammorbidisce la cute, preservandone lo strato idrolipidico e svolgendo al tempo stesso un’azione anti-age.

Kleem Organic Crema contorno occhi naturale e biologica

Stessa cosa vale per la crema viso, che deve essere leggera ma nutriente. La cantante preferisce la crema viso Augustinus Bader The Rich Cream, ma anche in questo caso ognuna di voi può optare per il prodotto vegan più adatto alla propria tipologia di pelle.

Offerta Augustinus Bader Crema viso nutriente e vegana

Infine, come detto all’inizio, uno step immancabile nella skincare vegana di Rose Villain, è l’applicazione di una crema solare a protezione alta, da stendere ovunque sul viso per proteggerlo da raggi solari in qualsiasi stagione dell’anno. Per Rose si tratta della crema Supergoop! Unseen Sunscreen SPF 40, ma una qualsiasi altra crema va bene, purché sia vegan!

Mizon Crema solare vegana per una skincare cruelty free

Rose Villain, una passione per la skincare

Passaggi e scelte che riflettono a pieno la passione per la cura della pelle della cantante, così come il suo amore per la natura, per gli animali e per uno stile di vita attento e cruelty free. Un approccio a 360° e total green, che ha reso difficile, almeno inizialmente, la sua ricerca di prodotti che assecondassero le sue esigenze e valori, sia per la skincare che per il make-up (motivo per cui molti prodotti li acquista all’estero).

Una difficoltà che si è tradotta in un impegno concreto, per rendere maggiormente fruibili prodotti di clean beauty che siano vegan e naturali al 100%. Un impegno che ha dato vita a Good Villain, il brand vegan e cruelty free di make-up lanciato dalla cantante e che si propone come marchio dal minor impatto negativo possibile sull’ambiente e sulla salute, con packaging riciclabili e con una selezione di ingredienti vegani e cruelty free.

Come dire, un approcci alla vita e alla skincare che, almeno stando a quanto si vede e alla pelle perfetta della cantante, dona i suoi frutti e vale davvero la pena di provare, optando per dei prodotti beauty vegan e per una cura della pelle attenta in ogni suo singolo step e in modo completo.

