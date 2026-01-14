Poco tempo o poca voglia? La skincare routine si fa minimal e di soli tre prodotti, basta scegliere quelli giusti e che agiscano a favore della pelle

Dopo una laurea in Scienze Turistiche, diventa redattrice e Seo Editor specializzandosi sulle tematiche di bellezza, benessere e cura di sé, il tutto in chiave femminile.

iStock La skincare routine con soli tre prodotti è veloce ma altamente efficace

Dedicarsi del tempo per prendersi cura della propria pelle è essenziale per mantenerla sana il più a lungo possibile. Ma quando il tempo è poco o a mancare è la voglia come si fa? Ci si rinuncia? Assolutamente no, ma si può modificare la propria routine beauty adottandone una più in linea con il nostro mood del momento. Come? Per esempio con una skincare routine facile e veloce, che sia efficace e che si prenda cura della pelle ma con il minimo sforzo e con solo tre prodotti che agiscano a beneficio totale della cute.

Una skincare routine veloce e di soli tre prodotti

Una skincare routine minimale ed essenziale, molto diversa da quella coreana che richiede una decina di passaggi e di prodotti, ma che, anche se più facile e veloce da eseguire, vi permetta di mantenere la pelle sana, nutrita e bella, da mattina a sera e con il minimo sforzo possibile da parte vostra. Una skincare che vi viene incontro e che asseconda la vostra pigrizia senza far mancare nulla alla vostra pelle.

E quali sono i prodotti essenziali per una skincare routine di soli 3 passaggi? Sicuramente un buon detergente viso, un siero ricco di principi attivi e una crema viso con SPF integrato che si possa applicare anche sul contorno occhi, delicata ma altamente nutriente.

Il detergente viso, un must di ogni skincare routine

Per prima cosa, quindi, potete procedere con la vostra skincare routine a prova di tempo con un detergente mirato come quello di Rilastil, un prodotto adatto a tutti i tipi di pelle, comprese quelle sensibili, e che oltre a svolgere la sua funzione detergente in modo delicato grazie alla sua formulazione dalla texture fresca e cremosa, è anche un vero concentrato di principi e benefici per la pelle. Un detergente viso idratante e riequilibrante, arricchito con acido ialuronico, ceramidi e omega 6, che si utilizza mattina e sera sulla pelle umida, massaggiando il prodotto sulla cute e lavando via ogni traccia di impurità con delicatezza.

Offerta Rilastil Il detergente viso per tutti i tipi di pelle

Il siero viso nutriente

Altro passaggio da non dimenticare durante la vostra skincare routine minimale, è il siero viso, che per essere davvero efficace deve tenere conto delle caratteristiche della vostra pelle. Per esempio optando per un siero viso che è un vero concentrato di principi come quello di Florence. Un Bio siero illuminante, che garantisce una pelle fresca e nutrita. Un prodotto arricchito con ingredienti che agiscono contro la formazione delle rughe o delle macchie sulla pelle, come le vitamine C, E, + niacinamide, acido ialuronico a basso/medio peso molecolare, olio di jojoba e aloe vera stimola la produzione di collagene migliorando la texture della pelle dall’interno. Un siero viso che si assorbe subito e che garantisce un’azione super idratante e rimpolpante immediata.

Offerta Florence Il siero viso alla vitamina C più amato

La crema viso protettiva e super idratante

Infine, immancabile anche in una skincare viso minimale e veloce, ecco che non potete dimenticarvi della crema viso con SPF integrato. Un prodotto essenziale per donare alla pelle la corretta idratazione, elasticità e protezione. Per esempio optando per la crema viso ad uso quotidiano di Nivea, Q10 antirughe Power, una crema all’acido ialuronico e arricchita con Coenzima Q10 puro, che oltre a garantire un’idratazione profonda della pelle, supporta il corretto funzionamento delle cellule cutanee, riducendo le rughe dall’interno. E tutto con un fattore SPF 30 integrato che protegge la pelle dai raggi solari con un’azione che dura per tutto il giorno.

Offerta Nivea La crema viso con SPF da provare

Vuoi rimanere sempre aggiornata su tutte le novità beauty, moda e lifestyle? Iscriviti al nostro canale WhatsApp!