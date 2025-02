L’ingrediente “mai più senza” per la skincare invernale è la cannella! I prodotti da provare

Dopo una laurea in Scienze Turistiche, diventa redattrice e Seo Editor specializzandosi sulle tematiche di bellezza, benessere e cura di sé, il tutto in chiave femminile.

Fonte: iStock Canella e skincare, come usarla e perchè

Quando si pensa all’inverno, uno dei primi profumi che vengono alla mente è quello della cannella. Una spezia dall’aroma inconfondibile, che cattura i sensi e che fa venire voglio di calore. Un ingrediente usatissimo in cucina, per la preparazione di dolci soprattutto, ma che ha anche tantissime proprietà benefiche per la pelle, cosa che lo rende un must della vostra skincare invernale.

Perché usare la cannella nella skincare

Si, avete capito bene, se pensavate che la cannella andasse bene solo per preparare degli ottimi strudel di mele sappiate che non è così. Questa spezia, infatti, garantisce tantissimi benefici per la pelle, soprattutto durante la stagione in corso, in cui la cute è sottoposta a maggiori stress.

La cannella, infatti, è ricchissima di antiossidanti e di vitamine oltre che di composti attivi come la cinnamaldeide.

I benefici della cannella

Una spezia che svolge un’importante azione stimolante a livello della circolazione del sangue e che, quindi, se applicata sulla pelle, aiuta a migliorare l’afflusso di sangue alla cute, regalandole un aspetto più luminoso e tonico.

Ma non solo. Tra le altre proprietà della cannella, ci sono anche quelle antibatteriche e antimicotiche, che aiutano a contrastare la formazione di imperfezioni, dai punti neri e fino all’acne. Infine, cosa non trascurabile, questa spezia agisce anche contro i segni del tempo, grazie alla sua azione anti-age e a riduzione dei radicali liberi.

Un ingrediente che quindi, per tutte queste ragioni, trova ampio spazio nei prodotti per la skincare, dalle creme viso ai balsami labbra (anche per via del suo effetto volumizzante naturale), dalle maschere agli scrub e ai sieri. Insomma, un alleato per la nostra bellezza che vale la pena di testare e di introdurre nella propria skincare quotidiana.

Come usare la cannella nella skincare

Un ingrediente che potete trovare in diverse quantità e in tantissime formulazioni, sia per la cura della pelle del viso che di quella del corpo. E che potete utilizzare in modo seplicissimo come fareste con qualsisi altro prodotto, ma con un plus di benefici unico e una delicatissima profumazione.

Per esempio optando per un bagno doccia alla cannella, che agisce con un’azione emolliente sulla cute, donandole massima morbidezza e un plus di idratazione deliziosamente profumata.

O ancora provando uno scrub viso a base di cannella, un prodotto che non solo vi aiuta a eliminare le cellule morte dalla cute, levigandole e migliorandone la grana, ma che vi agisce anche donando alla pelle un aspetto più fresco e sano fin dai primi utilizzi. Un prodotto dall’effetto anti-age e che vi garantisce un aspetto più giovane fin dai primi utilizzi.

Sempre sfruttando le proprietà anti-age della cannella, ecco che anche le maschere viso e occhi sono dei prodotti che vale la pena di testare e che vi garantiscono di ottenere uno sguardo più fresco e riposato, con un’evidente riduzione delle occhiaie e borse sotto gli occhi e con un effetto illuminante al volto.

Infine, ecco che la cannella non può non mancare quando si tratta di cura delle labbra, optando per un lip balm in grado di prevenirne la disidratazione e le screpolature e regalandole massima morbidezza ed elasticità per tutta la giornata.

