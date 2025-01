La skincare da provare? È solida ed ecosostenibile con questi prodotti must have

Dopo una laurea in Scienze Turistiche, diventa redattrice e Seo Editor specializzandosi sulle tematiche di bellezza, benessere e cura di sé, il tutto in chiave femminile.

Che l’attenzione verso la riduzione dello spreco di prodotti e verso un approccio più sostenibile alla skincare si stia facendo sempre più ampia è cosa certa. E questo ce lo dimostrano non solo alcuni trend lanciati sui social come il Project Plan, ovvero la riorganizzazione dei prodotti make-up che si hanno a casa e il loro utilizzo totale, ma anche la scelta sempre maggiore di acquistare dei prodotti in formulazione solida.

Dai saponi e latti detergenti alle maschere viso, dagli scrub ai sieri e tonici. Insomma, tutto quello che ci serve per la skincare e che può essere in versione solida ed ecosostenibili è ben accetto e pronto per essere acquistato e scelto da chi ha voglia di testare questo approccio più consapevole alla cura delle propria pelle e del Pianeta.

I prodotti per la tua skincare solida

Ma come scegliere i prodotti migliori per la vostra skincare solida? Beh, esattamente come fareste per scegliere i prodotti classici che siete solite usare, leggendo bene gli ingredienti e optando per il cosmetico che maggiormente si avvicina alle vostre esigenze.

Per esempio optando per un detergente solido come quello di Nivea Naturally Clean. Un prodotto al 99% naturale e al 100% vegan, ovvero privo d’ingredienti di origine e derivazione animale. Un detergente naturale e che rispetta il pH della pelle, solido e che quindi non necessita di un flacone in plastica, oltre ad avere una confezione riciclabile. Un prodotto per il viso è arricchito con Vitamina E ed Estratto di Rosa, ingredienti di origine naturale che lasciano la pelle morbida e detersa.

Il detergente soldio di Nivea Magic bar garantisce una sensazione naturale e morbida sulla pelle dopo ogni pulizia. Un detergente detergente per il viso completamente privo di sapone e microplastica e che si adatta perfettamente al pH naturale della pelle. Un prodotto anti impurità realizzato con argilla ed estratto di tè verde, che pulisce a fondo e opacizza la pelle.

Anche il detergente viso di Fomaie è un vero must della vostra skincare solida. Un prodotto rivitalizzante formulato con olio di rosa canina e niacinamide che fornisce un’idratazione intensa per un aspetto radioso e fresco della pelle. Un detergente che agisce delicatamente sulla cute eliminando ogni traccia di trucco. Una formulazione ricca, che crea una barriera che impedisce la disidratazione cutanea e che nutre la pelle.

Altro prodotto da provare durante la vostra skincare solida, è il detergente viso di Enoose, una mousse detergente viso solida che agisce da struccante e purificante per la pelle, a base di Rosa e argilla artigianale. Un prodotto che deterge delicatamente e leviga la pelle del viso, facendola apparire luminosa e tonificata sin dai primi utilizzi, grazie alle proprietà purificanti, elasticizzanti e rassodanti dell’argilla rosa.

Sempre restando in ambito esfoliazione, ecco un prodotto solido davvero da provare, il sapone scrub di Revitale all’acido salicilico. Uno scrub pensato per ridurre le imperfezioni derivate dall’acne e che va a eliminare la pelle congestionata. Un sapone scrub che pulisce la cute in profondità, eliminando oli e tossine e lasciandovi una sensazione di freschezza.

Per una pulizia che sia davvero profonda, ecco lo scrub viso di Nivea Naturally Clean al carbone attivo. La formula di questo scrub detergente per viso è al 100% naturale e vegan. Uno scrub arricchito con carbone attivo e acido citrico, due ingredienti che lasciano la pelle liscia, purificata e morbida al tatto, rispettando il PH in modo naturale.

Una skincare che si rispetti non può non avere anche un siero viso, e se si tratta di skincare solida, ecco che Senso Naturale ci dono un siero viso solido antiage ed elasticizzante da provare subito. Un prodotto arricchito con vitamina E e con cinque oli essenziali puri e altamente efficaci: Geranio, Arancio Dolce, Sandalo Amyris, Patchouli e Ylang Ylang, insieme all’Olio di Buriti. Un plus di benefici per la pelle in modalità ecosostenibile.

I benefici di una skincare solida

Tutti prodotti efficaci e da provare per approcciarsi alla skincare in modo più attento e sostenibile, ma che hanno anche moltissimi benefici per la pelle.

Al di là degli ingredienti di cui sono fatti e che agiscono a beneficio della cute, i prodotti solidi sono formulati senza o con pochissima acqua, ingrediente che solitamente è al primo posto dell’INCI. Questo significa che in questi prodotti c’è una concentrazione maggiore di principi attivi, cosa che rende la skincare solida più ricca e più efficace rispetto a quella tradizionale. In più, i prodotto solidi durano di più e con meni sprechi, agendo in modo mirato, con la giusta quantità di prodotto e con una modalità di applicazione facile e veloce, il tutto in modo sostenibile.

