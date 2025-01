Esfolia, leviga e nutre la pelle. Lo scrub da Spa è ora in offerta su Amazon

Fonte: IPA Rinnova la pelle con lo scrub corpo

In inverno, tutte noi tendiamo a trascurare la pelle del nostro corpo. Tuttavia, è proprio questo il momento migliore per iniziare a prendersene cura con costanza per arrivare alla stagione estiva con una pelle al top. Per mantenerla sana, luminosa e giovane, esiste un trattamento da fare a casa, direttamente sotto la doccia, facile ed economico ma che può fare una nuova vita alla pelle senza troppi sforzi. Stiamo parlando dello scrub, un trattamento esfoliante che combina granuli abrasivi (di solito zucchero, sale, semi o microgranuli sintetici) con una base idratante, come oli naturali o creme.

La funzione principale dello scrub corpo è rimuovere le cellule morte accumulate sulla superficie cutanea, stimolando il rinnovamento cellulare e migliorando la texture cutanea.

Questo prodotto vanta migliaia di recensioni positive perché garantisce le massime performance e la massima efficacia ad un prezzo piccolo piccolo. Vediamolo più nel dettaglio e capiamo come va utilizzato.

Scrub Salino Corpo Rimodellante di Equilibra

Equilibra Scrub Salino Rimodellante è frutto di una combinazione unica di ingredienti naturali che trasformano la tua routine di bellezza in un momento di puro piacere.

Questo scrub è arricchito con Sale Salgemma di Sicilia Purissimo, un prezioso alleato per combattere la ritenzione idrica e levigare la pelle. Grazie alla sua azione esfoliante, elimina delicatamente le cellule morte e lascia la pelle liscia e rinnovata. Ma non finisce qui! L‘Olio Essenziale di Rosmarino e il Mentolo regalano una sensazione di relax e freschezza, perfetta per concludere una giornata stressante o per iniziarla con energia.

La formula è potenziata dall‘Olio di Vinaccioli, che nutre in profondità e migliora l’elasticità della pelle, e da un mix di estratti vegetali come Centella, Ippocastano ed Edera, che aiutano a drenare e tonificare, rendendo la pelle più compatta e luminosa. Inoltre, l’Aloe Vera completa il tutto con le sue proprietà idratanti e lenitive.

Con il 99,9% di ingredienti di origine naturale, questo scrub è privo di parabeni, petrolati e alcol, per rispettare al massimo la tua pelle e l’ambiente. È un prodotto Made in Italy, realizzato con cura e attenzione per offrirti il meglio.

Come si usa

Semplicissimo! Miscelalo con l’apposita spatolina per amalgamare al meglio gli ingredienti, poi applicalo sulla pelle umida con delicati movimenti circolari, concentrandoti sui punti critici come cosce, glutei e addome. Lascia agire qualche minuto per potenziare l’effetto e risciacqua con dolcezza. Puoi usarlo sia nella vasca che sotto la doccia: ogni applicazione diventa un momento di puro benessere.

Ora non ti resta che approfittare dello sconto Amazon in corso per provare subito Equilibra Scrub Salino Rimodellante e scoprire una pelle più liscia, tonica e luminosa, con il tocco naturale che solo Equilibra può offrirti.

