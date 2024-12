Questo olio con 6.000 recensioni è il rimedio definitivo per dire addio cicatrici e smagliature. Ed è in offerta

Dopo una laurea in Scienze Turistiche, diventa redattrice e Seo Editor specializzandosi sulle tematiche di bellezza, benessere e cura di sé, il tutto in chiave femminile.

Tra gli inestetismi meno amati e più difficili da eliminare, le smagliature sono senza dubbio ai primi posti. Delle alterazioni e lesioni della cute, solitamente di forma lineare, che una volta comparse è difficile liberarsene e che compaiono solitamente in zone ben precise del corpo, come fianchi, gambe, cosce, ventre e seno. Degli inestetismi che possono comparire sia nelle donne che negli uomini. Ma per le quali esiste un validissimo rimedio che in questi giorni potete avere a un prezzo davvero minuscolo, ma garantendovi dei risultati ai massimi dei livelli.

Un alleato per dire addio alle cicatrici e alla smagliature e che, con oltre 6000 recensione, vale davvero la pena di provare. Si tratta dell’olio corpo di Bio-Oil, un prodotto specificatamente formulato per agire contro la comparsa delle smagliature, migliorando l’elasticità delle pelle, ma anche andando a migliorare l’aspetto della cute, rendendola uniforme e compatta.

Perché si formano le smagliature

Un prodotto ideale per combattere e prevenire le smagliature, adatto a ogni tipologia di pelle, anche le più delicate, e che può essere utilizzato anche durante la gravidanza. Le smagliature, infatti, sono degli inestetismi della pelle che si formano quasi esclusivamente a causa di variazioni nel peso corporeo repentine, e che portano a un aumento del volume dello stesso. Ma che possono manifestarsi anche come conseguenza a stress, all’uso per un tempo prolungato di farmaci a base di corticosteroidi e per una mancanza di elasticità della cute.

In più, tra i fattori che possono favorire la comparsa della smagliature sul corpo ci sono:

i cambiamenti ormonali, come quelli che si verificano durante la gravidanza, l’adolescenza o la menopausa;

l’allattamento;

eventuali problemi legati al peso, con dimagrimenti o aumenti di peso repentini;

patologie endocrine e delle ghiandole surrenali o per un aumento delle produzione di cortisolo;

ecc.

Tanti fattori diversi, certo, ma il cui impatto sulla pelle che può essere fermato se si agisce in modo preventivo, prendendosi cura della cute in modo mirato e con un olio come quello di Bio-Oil, dermatologicamente testato e che agisce a miglioramento dell’elasticità cutanea per prevenire le smagliature.

Un prodotto utile a dire addio a cicatrici e smagliature con il minimo sforzo, lasciando che i principi contenuti nell’olio agiscano a penetrino nella pelle. Un complesso funzionale, arricchito con estratti vegetali e vitamine, che si adattano alla perfezione anche alle pelli sensibili. E che, grazie alla sua funzione cicatrizzante e protettiva, dona alla cute un aspetto più bello, più elastico ed uniforme.

Un olio corpo che una volta applicato si assorbe velocemente, evitando di macchiare gli abiti che andrete a indossare e senza lasciare una sensazione di unto sulla cute. Un prodotto mirato, realizzato con componenti naturali come rosmarino, calendula, camomilla, lavanda e con l’aggiunta di Vitamina E, che offrono un’azione idratante profonda, rigenerativa per il film idrolipidico e andando a migliorare in modo immediato l’elasticità cutanea, prevenendo quindi la formazione delle smagliature.

Insomma, BIO-OIL cicatrici e smagliature è l’alleato beauty da non farsi sfuggire, soprattutto se siete soggetti a questa tipologia di inestetismo o se state affrontando una gravidanza, applicando l’olio a partire dal secondo trimestre e prendendovi cura della vostra cute in ogni momento. Un prodotto naturale, che ha lo scopo di combattere le smagliature e di agire per ridurre le cicatrici, alleviando e compensando la mancata idratazione della pelle e regalando alla stessa il massimo della sua funzione protettiva, cicatrizzante e idratante, donando un effetto rigenerativo e di sollievo alla pelle e garantendole il massimo benessere.

