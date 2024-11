Questo olio è il trattamento antismagliature più venduto. E su Amazon è in sconto

Dopo una laurea in Scienze Turistiche, diventa redattrice e Seo Editor specializzandosi sulle tematiche di bellezza, benessere e cura di sé, il tutto in chiave femminile.

Possono presentarsi dopo una gravidanza ma anche come conseguenza a cambi di peso repentini, e tra tutti gli inestetismi della pelle è senza dubbio uno dei più ostici da eliminare. Parliamo delle smagliature e di quanto possano essere fastidiose quando ce le si trova addosso. Ma è davvero così difficile farle sparire? Beh, con i prodotti giusti (e soprattutto le attenzioni giuste) è possibile cercare di prevenirle e curarle, per esempio optando per una trattamento antismagliature che in questo momento è in super sconto grazie al Black Friday di Amazon, che fino al 2 dicembre vi permette di acquistare i vostri prodotti preferiti a prezzi vantaggiosissimi.

Cosa sono le smagliature

Un trattamento antismagliature che agisce in modo mirato contro queste striature che compaiono sulla pelle della pancia, fianchi e del seno, per lo più, e che si formano quando lo strato intermedio della cute viene sollecitato troppo, allungandosi rapidamente. Una variazione cutanea che porta le fibre elastiche della pelle a rompersi.

Delle striature cutanee che inizialmente sono di colore rosso, e che se non vengono trattate repentinamente assumono una colorazione bianca, diventano più spesse e difficile da eliminare (se non quasi impossibile).

Ecco perché è importante agire con un trattamento antismagliature come quello di Bio-Oil, un olio per la cura delle pelle soggetta a smagliature, che aiuta a cicatrizzare la cute, nascondendo eventuali inestetismi e cicatrici agendo in modo specifico sulla pelle.

Cos’è l’olio di Bio-Oil, il trattamento antismagliature da provare ora

Un prodotto in super sconto su Amazon (lo trovate al 36% in meno del suo prezzo base), e che svolge ben quattro azioni diverse:

aiuta a ridurre la possibilità che si formino smagliature in seguito a una gravidanza, a una dieta, alla crescita, ecc. agendo come trattamento preventivo e migliorando l’aspetto delle smagliature se già presenti;

aiuta a migliorare l’ estetica delle cicatrici , sia nuove che vecchie;

, sia nuove che vecchie; contribuisce a ridurre le macchie scure sulla pelle a prescindere da colore dell’incarnato;

agisce anche come anti-age, andando a distendere le rughe e idratando la cute in profondità.

Un trattamento antismagliature dall’azione completa e che abbraccia a 360° il benessere della pelle, migliorando l’elasticità cutanea e svolgendo anche un’azione cicatrizzante e protettiva. Un prodotto che si adatta a ogni tipologia di cute, anche in caso di pelle sensibile, assorbendosi molto rapidamente e senza lasciare macchie o untuosità sulla cute.

Un olio arricchito con estratti vegetali e vitamine e che si prende cura di ogni tipologia di cute. Un olio che aiuta anche a ripristinare il film lipidico della pelle, che si può alterare anche a causa di fattori esterni come clima più freddo, lavaggi troppo frequenti, il contatto con il cloro delle piscine e l’effetto disidratante del riscaldamento negli edifici che in questo periodo è al massimo livello, trattenendo l’idratazione della cute e la sua naturale elasticità.

Come usarlo

Un prodotto e un trattamento antismagliature dall’efficacia testata e che si utilizza in modo molto semplice, applicando qualche goccia di Bio-Oil sulla mano o anche direttamente sulla cute, massaggiandola bene per circa 30 secondi (fino a che l’olio non risulta assorbito), e utilizzando anche un paio di volte al giorno. Per un risultato migliore si consiglia di applicarlo per circa tre mesi.

Un trattamento che, unito in abbinamento alla crema gel di Bio-Oil (anche questa in sconto) , dalla texture delicata e setosa e arricchita con burro di Karité e lanolina, diventa una doppia coccola per la vostra pelle, utile a prendersene cura giorno dopo giorno e a prevenire o alleviare le smagliature, garantendole benessere e bellezza in ogni fase della vostra vita.

