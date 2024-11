Questo trattamento giorno e notte è il rimedio definitivo per dire addio alle rughe che devi comprare col Black Friday

Rughe addio? Con questo trattamento giorno e notte in sconto su Amazon vi garantirete un plus di benessere e una pelle visibilmente più giovane fin dai primi utilizzi

Fonte: iStock Rughe addio con il trattamento giorno e notte di L'Oreal

Qual è il terzo step di una corretta skincare viso? Beh, sicuramente lo saprete tutte ma se così non fosse ve lo ricordiamo noi, il siero viso. Un potente alleato per il benessere della nostra pelle e che, grazie agli ingredienti che contiene, agisce come un vero e proprio booster di nutrimento per la cute, sia nella skincare mattutina che in quella serale.

E cosa c’è di meglio che curare la propria pelle con un trattamento giorno e notte che vi permetta di combattere la formazione delle rughe, agendo in modo mirato e dall’efficacia testata? Beh, forse solo una cosa, provarlo ad un prezzo scontatissimo (il 35% in meno del costo normale) grazie al Black Friday Amazon in corso in questi giorni e che, da giovedì 21 novembre a lunedì 2 dicembre 2024, vi permette di avere i vostri prodotti beauty preferiti (e non solo) a prezzi mai visti.

Il trattamento giorno e notte anti rughe di L’Oreal Paris

Come il cofanetto anti rughe di L’Oreal Paris, un trattamento completo ad azione anti-age che include un Siero Viso Revitalift Filler con Acido Ialuronico concentrato per il giorno, da inserire nella vostra skincare mattutina, e un Siero Notte Revitalift Laser X3 con Retinolo Puro, che si prende cura della pelle durante la notte, da inserire come step base della vostra skincare serale.

Due prodotti che vi offrono una cura profonda della cute e che agiscono in modo mirato grazie ai loro ingredienti ad hoc. Il siero giorno, infatti, è formulato con 2 tipologie di acido ialuronico, utili a reidratare e levigare la pelle in superficie e a rimpolparla in profondità. Il siero notte, invece, ha una formulazione arricchita con retinolo ultra-stabile concentrato e acido ialuronico, un mix di benefici per la cute, che sfruttando la capacità rigenerativa della pelle durante la notte, agiscono con una maggior efficacia e con il massimo dei risultati possibili.

Come si usa il trattamento giorno e notte di L’Oreal Paris

Due sieri anti-rughe per il viso che permettono di ottenere una reidratazione intensa della cute, garantendovi anche una pelle levigata, omogenea al tatto, morbida e super idratata, oltre ad agire sulle rughe del viso che risultano visibilmente ridotte fin dai primissimi utilizzi.

Un plus di benessere per la pelle che risulta immediatamente rimpolpata, più elastica, più piena, soda e tonica. Insomma un trattamento da non farsi sfuggire durante questi giorni di Black Friday Amazon e di cui vi innamorerete.

Due sieri che si applicano in modo molto semplice, dopo aver deterso la cute e dopo aver applicato il tonico viso (o un’acqua termale nel caso abbiate una cute sensibile). Quando la pelle sarà ben asciutta, dovrete semplicemente usare due o tre gocce di siero (vale per entrambi), utilizzando la comoda pipetta conta gocce e picchiettando il siero sul viso, collo e décolleté, lasciandolo assorbire bene prima di procedere con la stesura della crema viso idratante e della crema solare. Uno step immancabile della vostra skincare routine e che deve essere eseguito doppiamente visto la presenza del retinolo all’interno del siero notte.

Un trattamento semplice e dalla doppia azione, che donerà al vostro viso un plus di freschezza e un aspetto più giovane e radioso fin dai primi utilizzi. Come dire, un piccolo prezzo per un enorme risultato!

