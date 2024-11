Come prendersi cura della zona Y del viso. Tutti i segreti per ringiovanire collo e décolleté.

Dopo una laurea in Scienze Turistiche, diventa redattrice e Seo Editor specializzandosi sulle tematiche di bellezza, benessere e cura di sé, il tutto in chiave femminile.

Fonte: iStock Come prendersi cura della zona Y del viso e perché farlo

Quando si parla di skincare viso, si tende quasi sempre a pensare solo alla zona T del volto, ovvero fronte, naso e mento. Parti ben specifiche e che sono anche quelle che tendono ad avere maggiori imperfezioni, come punti neri, piccoli brufoletti o a risultare più lucide nel caso si abbia la pelle grassa o un eccessiva produzione di sebo. Una zona a cui vengono dedicate molte più attenzioni e prodotti ad hoc rispetto al resto, sia durante la detersione che per quanto riguarda l’idratazione. Ma la zona Y del viso? Per quella non ci sono azioni mirate e specifiche?

Cosa si intende per zona Y del viso

Per prima cosa, quindi, vediamo subito cos’è la zona Y del viso. Si tratta della parte che comprende collo e décolleté, e che spesso (fin troppo spesso), dimentichiamo di avere quando ci dedichiamo alla skincare del volto, arrivando a toccare unicamente le parti esposte dello stesso ma senza scendere li dove la pelle avrebbe un altrettanto bisogno di essere idrata, nutrita e protetta.

Una zona spesso trascurata ma soggetta allo stesso modo del resto del volto ai cambiamenti fisiologici che la pelle subisce nel corso del tempo, come la maggior disidratazione, la comparsa di rughe o di macchie scure, ecc. Insomma, tutto quello che si cerca di rallentare e minimizzare nel viso applicando prodotti mirati sia durante la skincare della mattina che in quella serale.

Le caratteristiche della zona Y

Ma come si fa a prendersi cura della zona Y e rallentarne l’invecchiamento in modo efficace? Esattamente allo stesso modo in cui vi comportate con il resto del viso. Ma con qualche accortezza in più. La cute della zona Y, infatti, risulta più delicata e sottile rispetto a quella del volto, poiché meno ricca di ghiandole sebacee e di conseguenza molto più esposta sia ai segni del tempo che ai danni dovuti all’esposizione solare. Oltre al fatto che questa zona del corpo è anche soggetta molto più frequentemente a sollecitazioni, sfregamenti e rossori causati da abiti e gioielli che spesso ci piace indossare ma che possono contenere elementi dannosi per la cute come il nichel. Tutti elementi che vanno a indebolire la parte anche in età precoce.

Anche se spesso non ce ne accorgiamo, infatti, le prime rughe sul collo compaiono già intorno ai 30 anni, ed è importante imparare il prima possibile a prendersene cura nel modo corretto.

Fonte: iStock

Come prendersi cura della zona Y del viso, gli step e i prodotti da usare

Gli step immancabili quando si parla di skincare della zona Y sono quatto: detersione, idratazione, protezione ed esfoliazione, anche se questo step, come per il viso, non è da fare tutti i giorni.

La detersione deve avvenire con le stesse accortezze che mettete per il resto del volto, utilizzando detergenti delicati, formulati appositamente per la vostra tipologia di pelle e arricchiti con ingredienti nutrienti e che rispettino la barriera cutanea. Ma anche con prodotti che contengano ingredienti con effetto anti age e che riducano i danni causati dai radicali liberi, come la vitamina C per esempio, un alleato di base per la cura della pelle.

Una volta detersa la parte, si passa all’applicazione del tonico e del siero, esattamente come fate per la skincare viso, picchiettandoli con i polpastrelli allo stesso modo e lasciando che agiscano sulla cute, idratandola e donandole un plus di benefici e nutrimento.

Ed ecco il momento della crema viso, uno step imprescindibile e che aiuta la pelle a mantenersi elastica e sana. Un prodotto che, per essere davvero efficace, non si deve solo stendere sulla pelle, ma si dovrebbe massaggiare delicatamente, aiutandolo a penetrare e donando alla cute un plus di benessere. Nel caso della zona del collo e del décolleté, è bene eseguire dei movimenti che vadano dal basso verso l’alto, in modo che si crei come un effetto anti gravità, che rallenti il cedimento fisiologico dei tessuti e la comparsa dei segni legati all’invecchiamento. Piccoli gesti anti age che potete compiere ogni giorno e che aiutano a mantenere la pelle giovane e sana.

Infine, non dimenticatevi mai della protezione solare, uno step che deve essere eseguito in ogni skincare mattutina, a prescindere dalla stagione dell’anno. I raggi solari, infatti, ci sono sempre, anche in inverno, e la pelle deve essere sempre protetta, anche in quelle zone che ci sembrano non esposte al sole.

L’importanza dell’esfoliazione

Abbiamo detto che, tra i passaggi della corretta skincare alla zona Y del viso ci deve essere anche l’esfoliazione. Certo, questo passaggio è da fare una o due volte la settimana, proprio come fareste con il resto del volto. Ma è importante non dimenticarselo.

Per farlo, potete utilizzare un normalissimo scrub, arricchito con ingredienti come l’acido glicolico o l’acido mandelico che contribuiscono a rigenerare la cute, rallentarne l’invecchiamento e garantirle massima luminosità. Un passaggio che non solo vi permette di eliminare le cellule morte dalla parte, ma che garantisce anche alla pelle un aspetto più sano, compatto, omogeneo e radioso. Anche in queste zone del corpo che durante la stagione in corso tendono a essere più coperte e meno esposte, ma che non per questo dobbiamo considerare di meno conto solo perché meno visibili.

Oltre al fatto che, solo con una cura quotidiana della parte possiamo garantirle il giusto benessere e massima bellezza per quando torneranno ad alzarsi le temperature e per quando potremo nuovamente rimetterla in bella mostra.

Insomma, la zona Y del viso è importante come tutto il resto del corpo ed è bene ricordarsi anche di lei nella vostra skincare quotidiana, dedicandogli le giuste attenzioni e garantendole un plus di benessere utile a mantenerla giovane e a contrastare i segni del tempo sempre in agguato ma da cui sappiamo come difenderci.

