Il melograno è il super food dell’autunno che fa bene (anche) alla pelle

Un plus di salute e bellezza alla pelle? Il miglior alleato dell'autunno è il melograno, un frutto ricco di benefici che agisce come un superfood per il benessere del corpo

Fonte: iStock Tutti i benefici del melograno, il frutto autunnale che fa bena anche alla pelle

Se c’è una cosa su cui tutti i nutrizionisti ed esperti di benessere sono d’accordo, è che per stare bene e vivere bene, uno dei tasselli fondamentali a cui prestare attenzione e da seguire come una buona abitudine, è quello di mangiare sano. In particolare introducendo nella propria dieta quotidiana 5 porzioni di frutta e verdura (2 della prima e 3 della seconda), meglio se di stagione. E quale frutto vi viene in mente se si pensa all’autunno? Beh, uno fra tutti il melograno. Un vero super food autunnale e un alimento dai mille benefici.

Un frutto che viene celebrato dagli esperti della longevità (e per longevità non si intende solo il vivere a lungo ma anche il vivere bene e in salute). E che dovremmo imparare a consumare regolarmente per goderne a pieno e per fare bene al nostro corpo.

Cos’è il melograno

Il melograno, infatti, o sarebbe meglio dire “melagrana”, è il frutto della Punica granatum, una pianta appartenente alla famiglia delle Lythraceae e che trova la sua terra di origine in India, nel Caucaso, in Iran, ma anche nella zona mediterranea. Un frutto di colore rosso, simile al rubino, che ha una forma arrotondata e con una buccia piuttosto dura, al cui interno si trovano i chicchi della melagrana, che sono poi quelli che si mangiano e che hanno un gusto dolce e acidulo allo stesso tempo.

I benefici del melograno

Un frutto che vanta moltissimi benefici che interessano tutto il corpo. Tra quelli maggiori, si sa che la melagrana contribuisce a:

proteggere il cervello;

migliorare le capacità cognitive agendo come un vero e proprio alleato dei processi cognitivi, dell’apprendimento e della memoria, grazie alla presenza al suo interno di ellegitannini e polifenoli;

rinforzare il sistema immunitario , aumentandone le difese e proteggendo il corpo dagli agenti esterni (come anche i malanni stagionali);

, aumentandone le difese e proteggendo il corpo dagli agenti esterni (come anche i malanni stagionali); proteggere la barriera delle mucosa gastrica grazie alle sue proprietà antinfiammatorie e antibatteriche;

sostenere i muscoli e le ossa, grazie alla sua forte componente di calcio e di ellagitannini e polifenoli, che contribuiscono in modo attivo alla salute muscolare, della cartilagine e delle articolazioni;

ridurre il rischio di malattie cardiovascolari, agendo e beneficio del cuore e sulla funzionalità sanguigna, abbassando anche la pressione arteriosa, svolgendo un’azione anticoagulante e riducendo il rischio di patologie cardiovascolari;

contrastare la produzione di colesterolo e prevenire la comparsa del diabete, andando contrastare l’accumulo lipidico, accelerare le funzioni metaboliche e, di conseguenza, agendo come regolatore dei livelli di colesterolo ma anche di insulina e glucosio;

ecc.

Oltre al fatto di avere importanti benefici a livello umorale, grazie al contenuto di estrogeni che vanno a stimolare la produzione di serotonina nel corpo e che contribuiscono a ridurre gli effetti dello stress, dell’ansia e a migliorare il tono generale dell’umore. Ma non solo. Perché il melograno è anche un ottimo alleato per la pelle.

Fonte: iStock

I benefici del melograno sulla pelle

Nello specifico, infatti, il consumo di melograno ha degli effetto significativi per la salute e la bellezza della cute, poiché va a migliorare la qualità della stessa grazie alla sua forte componente di vitamina C.

Questa vitamina, infatti, contribuisce attivamente nella formazione del collagene, che con il tempo e l’avanzare dell’età tende a diminuire progressivamente, mantenendo la pelle ben elastica e compatta. Quando il corpo viene a contatto con la vitamina C, infatti, il collagene riceve un plus di energia, e viene stimolato fino a 8 volte in più rispetto alla sua normalità. Un plus di benessere, quindi, utile a mantenere la pelle sana e a ridurre gli inevitabili segni che compaiono come conseguenza al tempo che passa. Ma non solo.

I processi nella pelle che vengono attivati dalle proprietà del melograno, permettono di ridurre le rughe ed eventuali macchie cutanee dovute all’invecchiamento, oltre ad aumentare il processo di rigenerazione cellulare. E agendo come in antiossidante naturale, riducendo la formazioni di radicali liberi e donando alla cute un plus di benessere.

Un frutto dall’azione anti age e che, oltre a essere consumato al naturale, in macedonie o insalate, sotto forma di frullati e centrifughe o nelle più svariate ricette che vi va di provare durante l’autunno, può essere utilizzato anche sotto forma di creme, lozioni, sieri, ecc., provando i suoi benefici direttamente sulla pelle acquistando dei prodotti skincare che lo contengono.

Come introdurre la melagrana nella skincare

Per esempio optando per dei prodotti alla melagrana da introdurre nella vostra skincare corpo, utilizzando delle creme e lozioni a base di questo frutto e donando alla pelle del corpo il massimo di idratazione e di cura possibile, agendo contro i segni del tempo e regalando un plus di elasticità alla cute. O anche optando per degli oli corpo che lo contengono, anche a seconda della formulazione che preferite usare e godendo dei benefici di questo frutto, con dei semplici gesti volti al vostro benessere e a quello della pelle.

Benefici che si possono ottenere anche con i saponi e i detergenti corpo a base del frutto del melograno, una vera coccola di bellezza e di cura per la cute, che vi permette di detergere la pelle e di proteggerla dallo stress ossidativo, massaggiandola e lenendola durante un bel bagno caldo o una doccia rigenerante.

Il melograno nella skincare viso

Un ingrediente che è anche ottimo per la skincare viso e che si può trovare in diverse formulazioni. Dai detergenti viso, per pulire a fondo la cute e agendo anche con un effetto delicato e lenitivo, o optando per un siero viso, che grazie alla presenza della vitamina C contribuisce a contrastare i segni del tempo stimolando la produzione di collagene.

E fino alla crema viso, andando a idratare la cute, proteggerla dagli agenti esterni e migliorandone l’elasticità, la compattezza e l’uniformità.

Ma non solo, perché in commercio ci sono anche ottime maschere viso a base di melograno, utili a tonificare la pelle agendo delicatamente sulla stessa.

E fino alla cura delle labbra, con dei balsami e burrocacao a base di questo frutto, che idratano la parte e che la schermano dalle intemperie autunnali e dai segni del tempo.

Prodotti che si possono aggiungere sia alla skincare mattutina che a quella serale, sfruttando i benefici del melograno durante la notte, quando la pelle è più recettiva e pronta a rigenerarsi. E godendo a pieno di questo frutto che è un vero alleato per la nostra salute e per la bellezza della nostra pelle. Un frutto autunnale che vale la pena di provare e di non lasciare per tutta la stagione.

