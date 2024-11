Elisabetta Canalis, il suo autunno a Los Angeles: tailleur con pantaloncini e maxi stivali

Fonte: IPA/Getty Images Elisabetta Canalis, 10 look che hanno fatto la storia (e qualche scivolone)

Come lei nessuna, è un dato di fatto: Elisabetta Canalis è sempre splendida, come dimostra su Instagram apparendo sempre al top. Che si stia allenando, che si mostri senza trucco o con un outfit da urlo, la showgirl non smette mai di stupire. Ed eccola ancora una volta dettare tendenze da oltreoceano: è suo il look più bello d’autunno, con un completo gessato con pantaloncini abbinato a maxi stivali.

Elisabetta Canalis, look autunnale di tendenza: il completo gessato con shorts

Non è solo Jennifer Lopez a dettare tendenze in fatto di moda: anche Elisabetta Canalis sa sempre come valorizzarsi e apparire al meglio, senza rinunciare allo stile e all’eleganza. E a noi non resta che prendere ispirazione dai suoi outfit più belli: la showgirl ha condiviso con i suoi follower un carosello di foto del suo autunno in California, prime fra tutte quelle dove si mostra con indosso un tailleur blu scuro gessato. La particolarità del completo? Quello di avere la giacca con spalline leggermente imbottite e gli shorts, pezzo forte di questa stagione.

A completare l’outfit occhiali da sole e un paio di maxi stivali neri al ginocchio, con gambale ampio e tacco basso. “Il gessato molto bello… E anche tutto il resto!”, scrive una fan a corredo del carosello in cui la showgirl ha condiviso anche alcuni momenti della sua quotidianità a Los Angeles, tra attimi di relax a casa e con le amiche e shopping in compagnia della sua Skyler Eva, nata dal matrimonio con Brian Perri.

E proprio di recente Elisabetta ha pubblicato degli scatti con la sua bambina in occasione di Halloween, mostrando con fierezza i loro travestimenti “last minute” (anche se qualche giorno prima aveva ceduto al fascino della lingerie). Per la figlia il costume da Ghostbusters, per lei un abito nero lungo da strega cattiva, con delle corna che ricordano quelle di Maleficent, personaggio interpretato sul grande schermo da Angelina Jolie.

Elisabetta Canalis, la vita sentimentale

Sul profilo Instagram di Elisabetta Canalis fa spesso capolino anche il fidanzato Georgian Cimpeanu, campione di kickboxing famosissimo nel suo ambiente. Per amore della showgirl lo sportivo si è trasferito a Los Angeles, dove ha iniziato la sua carriera da istruttore e personal trainer.

Del resto per Elisabetta il trasferimento non è mai stata un’opzione: “Non mi trasferisco. Mia figlia ha 8 anni e frequenta le elementari”, aveva spiegato qualche tempo fa. Una scelta ragionata dopo il divorzio dal chirurgo estetico, al quale è stata legata per più di dieci anni. “La mia priorità e quella di Brian è stata, da subito, non stravolgere la sua vita. Con Skyler funziona la costanza, serve incoraggiarla con i compiti, nello sport e con i rapporti sociali. Ci siamo imposti di non cambiare le sue abitudini”.

La storia con Georgian prosegue a gonfie vele, ma i rapporti con l’ex marito, proprio per il bene della loro unica figlia, sono sempre rimasti ottimi: “Noi abbiamo spostato il centro dell’interesse dalla coppia a nostra figlia. C’è armonia, ma è un work in progress, il lavoro di ogni giorno” ha spiegato a La Repubblica. “Non esistono famiglie perfette, solo quelle che hanno trovato un equilibrio. Fortunato chi ci riesce”.