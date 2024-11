J.Lo, il divorzio la fa ancora più bella: il look dell’autunno è il suo

Dopo l’addio a Ben Affleck non si è chiusa in casa tra kleenex e pigiamoni oversize: tra shopping e red carpet, i look sono sempre strepitosi

Fonte: Getty Images Jennifer Lopez, 10 look che hanno fatto la storia (e anche discutere)

Jennifer Lopez come l’Araba Fenice: la pop star latina “over anta” più bella di tutte (non ce ne vogliano le altre), classe 1969 – 55 anni, ragazzi! -, risorge da ogni batosta sentimentale apparentemente più bella e forte di prima. Anche dopo l’ennesima rottura e fallimento matrimoniale, con Ben siamo a quota due separazioni, e per Jen si tratta del quarto divorzio, lungi dal chiudersi in casa sepolta dai kleenex, tra pigiamoni oversize e junk food anti depressivo, viene fotografata sui red carpet e nel suo tempo libero sempre impeccabile e in forma strepitosa.

Dai pranzi famigliari a Los Angeles, allo shopping newyorkese in compagnia dell’amata sorella Lynda, alle varie prime cinematografiche, il look di J.Lo che sia casual o ricercato, è sempre top. Regina della pop music e anche dello street style, la Lopez insegna ad ogni donna come reagire alle delusioni sentimentali. Ovvero, prendendosi ancora più cura di se stesse e volendosi bene, nonostante la sofferenza.

L’ultimo look esibito da Jennifer a New York, è stato ripreso dai vari tabloid e definito il “look d’autunno” con la l maiuscola: hot pants Gucci in maglia e top abbinato, guanti in pelle e stivali di vernice al ginocchio abbinati. Una visione. Quasi come a voler dire: “A Ben, guarda che te sei perso“…

