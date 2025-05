J.Lo, cambio di look mozzafiato, slip dress con boa e abito bianco da dea

Jennifer Lopez strega New York con due look magnetici: prima in rosa cipria con piume, poi in bianco da dea per la festa di John Kander

Fonte: IPA Jennifer Lopez

Jennifer Lopez ha partecipato al concerto-tributo per il 98esimo compleanno del compositore John Kander lo scorso lunedì 19 maggio 2025 a New York. L’evento, celebrato nel cuore di Manhattan, ha richiamato l’attenzione non solo per il talento musicale omaggiato, ma anche per lo sfoggio di glamour da parte di una delle sue più affezionate icone.

Jennifer Lopez, da sempre sinonimo di stile audace e trasformista, ha interpretato la serata con due look completamente diversi ma perfettamente complementari, passando dal fascino sensuale a una regalità quasi scultorea.

Tra la sobrietà impeccabile del bianco e l’esplosione sensuale del rosa cipria, J.Lo ha costruito un racconto visivo coerente con la sua cifra stilistica: una celeb che non ha paura di osare, di trasformarsi, di dominare la scena non solo con la voce, ma anche con l’estetica. I due outfit non erano semplici abiti, ma manifesti di potere femminile e controllo assoluto del proprio corpo e della propria immagine. Nessun dettaglio è stato lasciato al caso, nessuna posa era casuale: tutto in Jennifer Lopez raccontava la padronanza della diva che conosce il palcoscenico come il retro della sua mano.

Jennifer Lopez incanta New York con uno slip dress rosa e boa piumato

Il primo outfit della cantante ha incanalato un’eleganza vintage reinterpretata in chiave contemporanea. Jennifer Lopez ha fatto il suo ingresso con uno slip dress in raso rosa cipria, una nuance calda e sofisticata che ha esaltato la luminosità della sua pelle. Il taglio scivolato dell’abito, con le sue linee morbide e la finitura lucida, ha riportato alla mente i look minimalisti degli anni Novanta. La silhouette era fluida ma avvolgente, capace di valorizzare ogni curva senza risultare eccessiva.

A rendere l’insieme ancora più spettacolare è stato il maxi boa di piume ton sur ton, che aggiungeva movimento e teatralità. Non si trattava di un semplice accessorio, ma di un vero e proprio statement piece, una citazione glamour all’epoca d’oro del cabaret e delle dive del cinema classico.

Fonte: IPA

La stylist Mariel Haenn ha confermato che sia l’abito che il boa fanno parte della collezione The New Arrivals by Ilkyaz Ozel, maison emergente sempre più amata dalle celeb. Per completare il look, Jennifer ha optato per capelli sciolti perfettamente stirati e luminosi, make-up occhi in toni ambrati e labbra nude. Orecchini a cerchio tempestati di cristalli hanno aggiunto un ulteriore tocco di luce.

L’abito bianco da dea di J.Lo conquista la scena all’afterparty

Fonte: IPA

Per l’afterparty, J.Lo ha letteralmente cambiato pelle con un secondo look all’insegna della maestà. L’abito bianco firmato Stephane Rolland, tratto dalla collezione Fall 2023, era una creazione architettonica dal taglio impeccabile. Realizzato in un tessuto satinato con finitura opaca, l’abito presentava maniche lunghe, collo alto strutturato e uno spacco laterale audace che rivelava la gamba a ogni passo. Lo strascico posteriore, lungo e drappeggiato, donava un senso di imponenza e solennità al movimento.

Fonte: IPA

La particolarità dell’abito era il colletto gioiello, un elaborato ricamo di cristalli che incorniciava il collo come un diadema, rendendo superflua qualsiasi collana. La Lopez ha raccolto i capelli in uno chignon tirato, decisione strategica per dare risalto alla linea del collo e alla luminosità del make-up, studiato nei minimi dettagli con ombretti lilla metallizzati e una base impeccabile. Ai piedi, sandali gioiello con cinturino trasparente e tacco alto, in pieno stile diva contemporanea.