Jennifer Lopez e Ben Affleck, dichiarazione congiunta per il divorzio

Fonte: IPA Jennifer Lopez e Ben Affleck

Il matrimonio tra Jennifer Lopez e Ben Affleck è ormai agli sgoccioli. Tanto si è detto e scritto in merito ma, tra non molto, ci sarà la parola fine su questa storia da film mancata. In molti hanno sperato fino a poco tempo fa, aggrappandosi a quella fede al dito che, di tanto in tanto, sparisce e riappare. Tra i due sembrano però essere calato il gelo.

Jennifer Lopez umiliata

Si aggiungono ulteriori indiscrezioni sulla fine del matrimonio tra Jennifer Lopez e Ben Affleck. Sembra che da tempo i due non si parlino più e, stando a quanto riportato dal Daily Mail, lei sarebbe furiosa perché l’attore l’avrebbe umiliata.

La tensione tra i due sarebbe alimentata anche dagli amici più intimi di J-Lo. Sembra infatti che nessuno di loro apprezzi Ben Affleck. Nel mirino il suo atteggiamento nel quotidiano. Uno dei detrattori dell’attore sarebbe lo storico manager della cantante e attrice, Benny Medina.

Quest’ultimo sembra sia sempre stato contrario al matrimonio. Un rancore covato per 20 anni, considerando come si dica ci fosse stato proprio Affleck dietro l’allontanamento tra l’agente e la star nel 2003 (rapporto ricucito nel 2004).

Ecco cosa si legge sul tabloid britannico: “Nessuno, tranne la madre di Lopez, ama Ben Affleck”. Lei si sentirebbe umiliata, avendo raccontato al mondo intero come lui fosse il suo vero e grande amore. Veder crollare il tutto dopo appena due anni pone la sua immagine in una posizione particolarmente problematica. Inutile dire che lo ritenga quasi totalmente responsabile di questa frattura.

L’annuncio del divorzio

La mancata presenza di Ben Affleck al compleanno anticipato di Jennifer Lopez (in stile Bridgerton) è stata l’ultima goccia. Arrivati a questo punto, i rispettivi team legali, incaricati di gestire la delicata separazione, sarebbero pronti a depositare i documenti.

Ciò vuol dire che tra non molto la separazione sarà formalizzata. Nella seconda parte di luglio pare ci sia stato un nuovo, e ultimo, tentativo di riavvicinamento. Stando a quanto riportato da alcuni amici, in anonimato, al Daily Mail, il tutto sarebbe fallito.

I documenti del divorzio, dopo appena due anni, dopo pronti, anche se non ancora depositati. Lui ha messo in vendita la sua villa a Beverly Hills, per un totale di 68 milioni di dollari. Poco dopo ha acquistato una villa a Pacific Palisades, dal valore di 20,5 milioni di dollari. Una proprietà ottenuta il 24 luglio scorso, che sembra incastrarsi in un generale programma di allontanamento. Sul fronte immobiliare, i cambiamenti riguardano l’una e l’altra parte. Lei avrebbe infatti venduto il suo attico con 4 camere da letto a New York, dal valore di 23 milioni di dollari.

Ci si attende un comunicato congiunto tra la fine di agosto e la prima parte di settembre. Una fonte vicina alla coppia ha riportato a People: “Le pratiche del divorzio sono già state finalizzate. I due stanno aspettando il momento giusto per depositarle. A quel punto pubblicheranno una dichiarazione congiunta, nella quale diranno che si amano e che hanno lottato per far funzionare la loro relazione, senza riuscirci”.