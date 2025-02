Jennifer Lopez e Ben Affleck, il divorzio è ufficiale: i dettagli

Fonte: Ansa Jennifer Lopez e Ben Affleck

Nessun colpo di scena, nessun ripensamento come ci si aspetterebbe in una qualsiasi pellicola romantica: Jennifer Lopez e Ben Affleck sono ufficialmente divorziati. Dopo aver depositato l’accordo di divorzio in tribunale il 6 gennaio, il provvedimento è entrato ufficialmente in vigore il 21 febbraio, rendendo i due divi liberi da qualunque vincolo coniugale.

La favola è finita: Jennifer Lopez e Ben Affleck sono ufficialmente divorziati. Il loro matrimonio è stato definitivamente archiviato da un divorzio diventato ufficiale a seguito dell’approvazione dell’accordo depositato a gennaio data da un giudice della Corte superiore di Los Angeles venerdì 21 febbraio. La richiesta era stata depositata sei mesi fa dalla cantante, dopo che la coppia aveva già ufficializzato la sua separazione dovuta a incompatibilità caratteriali emerse a circa due anni di distanza dal matrimonio del luglio 2022.

Nessun colpo di scena dunque per quella che qualche anno fa ci sembrava una favola moderna, un ritorno di fiamma a distanza di vent’anni che aveva fatto sognare proprio tutti, facendoci sperare che l’amore – quello vero – potesse superare anche il passato più burrascoso.

Quando si sono sposati i due non avevano firmato alcun un accordo prematrimoniale. La cantante e l’attore hanno deciso di evitare lunghe battaglie legali: ci sono voluti circa cinque mesi per sistemare tutti i loro affari e i progetti in comune, raggiungendo un accordo anche sulla casa da 60 milioni di dollari a Beverly Hills (che non è stata ancora venduta) e sull’anello di fidanzamento con un raro diamante verde da 8,5 carati che ha tenuto lei. Ironico che ai tempi Affleck fece incidere all’interno del prezioso gioiello la scritta “not.going.anywhere”, ovvero “non vado da nessuna parte”.

Non sono stati resi noti i dettagli finanziari del documento, ma secondo quanto riportato da TMZ “nessuno dei due pagherà il mantenimento all’altro” e l’attrice abbandonerà il cognome Affleck per tornare a essere Jennifer Lynn Lopez. Inoltre, “i soldi guadagnati da Ben con i vari progetti cinematografici sono suoi” e la stessa cosa vale per Jennifer Lopez.

Jennifer Lopez, l’acquisto di una nuova casa a Los Angeles

Dopo il divorzio Jennifer Lopez sta riprendendo in mano la sua vita: secondo delle indiscrezioni riportate da alcuni amici della cantante a People “la favola d’amore che le era stata promessa alla fine si è trasformata in un incubo. Jen sta bene e vuole semplicemente mettere il punto a questo pazzo capitolo della sua vita”.

Anche Ben non avrebbe avuto alcun ripensamento, anzi sarebbe molto (troppo) vicino alla sua ex Jennifer Garner, tanto che il fidanzato dell’attrice sarebbe preoccupato da questa frequentazione assidua.

Nel frattempo avrebbe acquistato una nuova casa a Los Angeles, nella zona di Hidden Hills: si tratterebbe di una proprietà di oltre 10mila metri quadrati, con fienile, scuderie e un maneggio, oltre all’immancabile dependance per gli ospiti e alla piscina. La villa ha tantissimi altri comfort, come una sala teatro, una cucina da chef e una palestra. Il prezzo? Pare che l’abitazione fosse in vendita a 21 milioni di dollari ma che JLo abbia fatto davvero un “ottimo affare”.