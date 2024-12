Jennifer Lopez e Ben Affleck, divorzio annullato? “Sono ancora molto legati”

Fonte: IPA Jennifer Lopez e Ben Affleck

Jennifer Lopez e Ben Affleck di nuovo vicini. La popstar e l’attore, come i protagonisti di un’appassionante telenovela, continuano a regalare un colpo di scena dietro l’altro. Prima il ritorno di fiamma a venti anni dalla rottura, poi il duplice matrimonio con tanto di chiacchierato contratto prematrimoniale al quale ha fatto seguito un burrascoso divorzio. Ora un nuovo riavvicinamento, che potrebbe cambiare le sorti di questa coppia tanto amata dal pubblico.

Jennifer Lopez e Ben Affleck sono tornati insieme?

Jennifer Lopez e Ben Affleck sono ancora molto legati. A farlo sapere una fonte vicina ai Bennifer: “Hanno tutte le intenzioni di continuare a stare insieme nonostante attualmente non siano coinvolti sentimentalmente. Ben e Jennifer sono ancora in contatto e comunicano quando si tratta dei loro figli”. A quanto pare J.Lo e l’attore e regista “hanno un rispetto reciproco” e questo “non è qualcosa che passa” in fretta. Come specificato dall’insider, “ovviamente le cose non sono più le stesse, ma hanno un sacco di storia che li unisce ancora”.

A tenere gli ex coniugi in stretta vicinanza sono soprattutto i loro figli. Seraphina, la terzogenita che Affleck ha avuto da Jennifer Garner, e i gemelli della Lopez, Emme e Max, “frequentano la stessa scuola, quindi sono destinati a trascorrere del tempo insieme”. Ben e Jennifer fanno dunque del loro meglio per mantenere la loro relazione il più amichevole possibile, anche se non sono tenuti a farlo visto che non hanno eredi in comune. La figlia maggiore di Affleck, Violet, è attualmente al college, ma è rimasta vicina a Jennifer Lopez dopo la rottura.

“Ben e Jennifer rimangono amichevoli ogni volta che si vedono”, ha sottolineato la gola profonda. “Sono ancora molto legati ai rispettivi figli e, anche se non hanno un tipo di relazione di co-genitorialità, per molti versi si sentono comunque come una famiglia allargata“. Una vicinanza che fa sognare i fan più romantici, che sperano ancora in una riconciliazione e forse qualche speranza c’è.

Jennifer Lopez e Ben Affleck non divorziano più?

Us Weekly ha infatti assicurato che tra i Bennifer non sarebbe tutto perduto e “c’è una piccola possibilità che possano tornare insieme” visto anche che nell’ultimo periodo “Jennifer Lopez è rimasta a casa di Ben più volte”. La stessa fonte ha rivelato che il divorzio tra i due non è stato ancora finalizzato e che per svariati mesi la coppia ha avuto più di qualche esitazione prima di compiere questo passo: non era convinta fino in fondo di questa scelta. E anche per questo per mesi si è parlato di crisi ma i diretti interessati non hanno mai proferito parola.

Non solo: Ben Affleck ha chiaramente confidato agli amici più stretti che non sarebbe per nulla interessato a frequentare altre donne in questo periodo “è concentrato sui numerosi progetti a cui sta lavorando”, per non parlare del fatto che “si sta ancora adattando alla vita da single”. In altre parole, “Ben non ha alcun interesse a buttarsi in un’altra relazione al momento. Il divorzio di Ben da Jennifer non è ancora stato finalizzato, ma anche se lo fosse, gli appuntamenti non sono proprio ciò che gli passa per la testa ora”.