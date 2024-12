Jennifer Lopez e Ben Affleck di nuovo insieme: l’incontro natalizio

Fonte: IPA Jennifer Lopez e Ben Affleck

Jennifer Lopez e Ben Affleck non riescono proprio a stare lontani. Nonostante si siano detti ufficialmente addio la scorsa estate, i due divi sembrano essere rimasti in buoni rapporti, tanto da ritagliarsi un incontro in vista delle festività natalizie. Che sia possibile un ritorno di fiamma?

L’incontro natalizio di Jennifer Lopez e Ben Affleck

Un Natale all’insegna della serenità per Jennifer Lopez e Ben Affleck. Archiviate le incomprensioni che li hanno portati a dirsi addio la scorsa estate, le due star continuano a mantenere un rapporto amichevole, come spiega il tabloid PageSix. Proprio in vista delle festività, i Bennifer si sono incontrati alla Soho House di Los Angeles, concedendosi una chiacchierata per circa 30 minuti. “Hanno intenzione di restare nelle rispettive vite pur non essendo più una coppia. Si sentono ancora e comunicano per tutte le questioni che riguardano i loro ragazzi” ha fatto sapere un insider al magazine americano.

Fonte: IPA

Non è infatti la prima volta che i Bennifer vengono avvistati insieme dopo il divorzio: lo scorso settembre erano stati immortalati in atteggiamenti affettuosi nel corso di un brunch, a cui avevano preso parte con i rispettivi figli. Jennifer era accompgnata da Emme e Maximilian, nati nel 2008 dal matrimonio con Marc Anthony; Ben Affleck invece aveva con sé Violet (19 anni), Seraphina (16 anni) e Samuel (12 anni), avute dall’ex moglie Jennifer Garner.

L’addio dei Bennifer

Jennifer Lopez aveva fatto pervenire la sua richiesta di divorzio da Ben Affleck lo scorso agosto, dopo solo due anni di matrimonio e un’attenzione mediatica quasi morbosa. L’attrice e cantante aveva successivamento parlato della dolorosa separazione al magazine Interview, definendola una vera e propria lezione di vita: “Ho capito che devi imparare a stare da sola. Pensavo di averlo imparato, ma non era così. E quindi questa estate mi sono detta ‘ho bisogno di andare via e stare da sola’. Dovevo provare a me stessa di poterlo fare. Non ho rimpianti, ma questo non vuol dire che quello che mi è successo non mi abbia fatto male”.

La diva aveva anche spiegato di non volersi buttare a capofitto in una nuova relazione dopo la fine di un capitolo per lei così importante: “Non sto cercando nessuno perché è quello che ho fatto negli ultimi 25-30 anni. Essere in una relazione non mi definisce. Non posso cercare la mia felicità in un’altra persona. Devo trovarla dentro me stessa. Pensavo di essere felice, ma stavo cercando che qualcuno riempisse i miei vuoti” aveva rivelato ancora la Lopez.

In effetti, da agosto ad oggi, il nome di Jennifer non è stato accostato a quello di nessun altro uomo, fatta eccezione per il suo celebre ex. Ben Affleck, invece, ha smentito fermamente le voci di una frequentazione con Kick Kennedy, figlia di Robert Kennedy Jr, spiegando di volersi concentrare su ciò che lo fa stare meglio, ovvero i suoi tre figli. Insomma, i due attori sono ancora single, e i loro continui avvistamenti accendono le speranze di quanti, dopo due fidanzamenti finiti male, sperano in un terzo (e definitivo) riavvicinamento.