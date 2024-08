Fonte: IPA Jennifer Lopez

Non voleva divorziare, ma, alla fine, quella scelta è stata quasi un sollievo: emergono ulteriori dettagli sull’addio tra Jennifer Lopez e Ben Affleck, compresa l’indiscrezione secondo la quale l’attore avrebbe frequentato Kick Kennedy durante il periodo di separazione. La data indicata sui documenti del divorzio è il 26 aprile 2024.

Jennifer Lopez sarebbe sollevata dopo il divorzio da Ben Affleck

“È stato incredibilmente difficile per lei che Ben abbia scelto di rompere il loro matrimonio e andare avanti con la sua vita, lasciandola indietro”, queste sono le parole di un insider a People. Ed è anche il motivo per cui, a questo punto, Jennifer Lopez sarebbe addirittura sollevata dalla decisione. Sebbene non volesse arrivare a questo punto, per lei è stata quasi una tortura attendere la scelta, perché non è una persona che si arrende.

Ma la famiglia e gli amici, le persone più vicine all’artista, sono concordi nel dire che ha fatto “la cosa giusta”. Circondata dall’amore e dal supporto dei suoi cari, “starà bene”, perché “è forte e ne uscirà da vincitrice”. Da quando la Lopez ha depositato l’istanza di divorzio, non è stata più avvistata in pubblico, contrariamente ad Affleck, che invece è stato sorpreso in modo “euforico” in giro per Los Angeles.

Ben Affleck, la vicinanza a Kick Kennedy

A riportare la notizia è Page Six: durante la rottura con Jennifer Lopez, Ben Affleck è stato sorpreso in giro per Hollywood in compagnia di Kick Kennedy. I due sono stati avvistati al Polo Lounge di Beverly Hills e altri locali alla moda, ma la natura della relazione non è affatto chiara, poiché la Kennedy ha rifiutato di commentare. Domenica, l’attore ha cenato in compagnia di Matt Damon e della moglie ed è apparso di buonumore.

I problemi mai superati di Jennifer Lopez e Ben Affleck

Lui “disprezzava” il suo stile di vita, costantemente sotto i riflettori. E c’è anche la questione del lato oscuro di Affleck, che nessuno ha mai saputo risolvere, nemmeno l’ex moglie Jennifer Garner. I problemi della coppia sarebbero iniziati sin da subito, addirittura durante la loro luna di miele in Italia, sul lago di Como, costantemente inseguiti dai paparazzi. “Lei è una superstar internazionale e lui si è comportato come se fosse una sorpresa tutta l’attenzione ricevuta”.

Il motivo della rottura presente sui documenti di separazione? Differenze inconciliabili. Le stesse che hanno portato la Lopez a sentirsi quasi umiliata per com’è finita quella favola d’amore in cui credeva fermamente. Ben Affleck, oltretutto, secondo una fonte vicina all’attore, “non si vergogna del suo bisogno di solitudine ed è orgoglioso di essersi sempre preso cura di sé. Non si abbandonerà mai completamente a un’altra persona”. In modo quasi disperato, la Lopez ha provato a salvare il matrimonio, anche perché è stato proprio Affleck a incoraggiarla a tornare insieme. “Lei ha parlato di lui come l’amore della sua vita”. Ma lui non ha alzato un dito per risolvere la situazione, anzi: l’ex coppia si è allontanata, finché la separazione non è rimasta l’unica opzione possibile.