Jennifer Lopez voleva salvare il matrimonio, ma “Ben Affleck ha un lato oscuro”

Jennifer Lopez non voleva chiudere la relazione con Ben Affleck, ma lui ha un "lato oscuro" da cui non è mai riuscito a salvarsi

Fonte: IPA Jennifer Lopez

Dobbiamo essere onesti: nessuno è rimasto “sconvolto” dal divorzio di Jennifer Lopez e Ben Affleck. Anche perché la conferma è stata preceduta da una lunga serie di “gossip” sul loro allontanamento. E c’è da dire che la presunta crisi è stata ampiamente anticipata più di un anno fa, in tempi non sospetti. Ora, emergono nuovi dettagli sulla fine del matrimonio dei Bennifer 2.0: lei voleva salvare il rapporto, lui… non proprio. E si parla di nuovo di “lato oscuro”.

Jennifer Lopez voleva salvare il matrimonio con Ben Affleck

Jennifer Lopez ci ha provato fino all’ultimo, è questa la verità. Secondo le ultime indiscrezioni trapelate sulla fine del matrimonio con Ben Affleck, sappiamo che proprio la cantante ha tentato in ogni modo di recuperare quel legame in cui ha creduto fino all’ultimo. Ma lui l’ha umiliata, e questo ha spaccato definitivamente il rapporto. Da mesi vivevano separati: la data di separazione indicata negli atti è il 26 aprile 2024. Un amico vicino alla Lopez ha detto a Page Six che lei “lo ama e lo amerà per sempre. Questo è il problema”.

Ben Affleck, dal canto suo, non si è presentato negli Hamptons per il 55esimo compleanno della Lopez, in cui ha festeggiato con amici e parenti con un party in stile Bridgerton. Non solo non si è fatto vedere, ma è stato avvistato nei locali di Hollywood al fianco di Kick Kennedy. Alla fine, dopo l’evidente disinteresse di lui, la Lopez ha depositato i documenti per il divorzio proprio nel giorno del loro secondo anniversario di matrimonio, che coincideva con la seconda cerimonia, quella sontuosa pianificata in Georgia. E, naturalmente, ha chiesto di togliere il cognome “Affleck”.

Jennifer Lopez soffre per la fine del matrimonio

No, non è stato facile per Jennifer Lopez, che credeva in quella favola, tanto da averla definita come la “più grande storia d’amore” della sua vita. Almeno agli inizi, perché poi è subentrato il “lato oscuro di Ben Affleck”. “Ben ha un’oscurità che nessun altro può sistemare. Jennifer Garner (l’ex moglie, n.d.r.) non è riuscita a sistemarla, tutto il successo del mondo non è riuscito a sistemarla”.

Jennifer Lopez, d’altro canto, ha dato tutto quello che aveva. “Avrebbe fatto qualsiasi cosa per far funzionare la cosa. Si è aperta alle critiche, al ridicolo e a innumerevoli detrattori che le hanno detto che era una cattiva idea, che era destinata al fallimento, che c’era un motivo per cui non aveva funzionato la prima volta. Ma lei non voleva crederci, credeva davvero che l’amore avrebbe vinto su tutto”.

In effetti, la loro storia d’amore, che in molti hanno definito la prova che le “minestre riscaldate” non sono necessarie ma, anzi, possono rivelarsi ancor più disastrose, è stata suddivisa in due parti: la prima nel 2003, quando hanno reso pubblica la storia d’amore, e la seconda nel 2021, quando si sono intensificate le voci di un ritorno di fiamma. La prima volta è finita per “il peso della pressione mediatica”. E la seconda volta? Evidentemente, per quel lato oscuro di Affleck non è mai riuscito a risolvere.