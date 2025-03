J.Lo furiosa per la vicinanza tra Ben Affleck e Jennifer Garner: “Sale sulle ferite”

Fonte: Ansa Jennifer Lopez

Jennifer contro Jennifer. Proprio così: Ben Affleck sarebbe aperto a una “seconda possibilità” con l’ex moglie Jennifer Garner. E la sua ex Jennifer Lopez, da cui ha divorziato da poche settimane, sarebbe a dir poco furiosa. Anche perché questo era uno dei suoi timori: il ritorno di Ben con la ex moglie storica. L’ex coppia si è riavvicinata molto dopo il divorzio: sono tante le foto che vengono condivise dai paparazzi quotidianamente. E questo non farebbe per nulla piacere a J.Lo.

Jennifer Lopez furiosa per le foto e la vicinanza tra Ben Affleck e Jennifer Garner

“J.Lo non è contenta di vedere costantemente foto del suo ex Ben Affleck e Jennifer Garner”. E, ammettiamolo, del resto non farebbe piacere a nessuna di noi. Ma procediamo per punti: le cose tra Jennifer Lopez e Ben Affleck non hanno funzionato. Lei ha provato a salvare il matrimonio, ma lui non sembrava interessato. Una sorta di incompatibilità caratteriale e stili di vita troppi diversi hanno influito sul mancato lieto fine.

Già durante il matrimonio tra la Lopez e Affleck, quest’ultimo era spesso sorpreso in compagnia dell’ex moglie, Jennifer Garner. Nulla di sospetto, tuttavia, considerando che l’ex coppia ha avuto tre figli e ha mantenuto un rapporto cordiale. Ma il legame si sarebbe ulteriormente evoluto negli ultimi mesi, soprattutto dopo il divorzio dalla Lopez. Sono spesso insieme, con i figli, prenotano esperienze e vivono momenti magici come una famiglia. E Ben Affleck sarebbe aperto a una seconda possibilità.

La reazione di Jennifer Lopez

Secondo Page Six, J.Lo sarebbe a dir poco furiosa per le foto che vengono pubblicate e che ritraggono Affleck e Garner sempre più vicini. Una fonte ha detto che è praticamente come gettare sale sulle ferite ancora aperte, considerando che la Lopez ha provato in ogni modo a salvare il suo matrimonio e che non aveva intenzione di divorziare. “La situazione la sta mandando completamente in tilt”, ha aggiunto una fonte, mentre un altro insider cerca di smorzare la situazione: “Si sta concentrando completamente sulla sua vita, sulla sua crescita e sulla sua felicità“.

Il legame sempre più stretto tra Ben Affleck e Jennifer Garner

A Jennifer Garner piace trascorrere del tempo con Ben Affleck, non in veste di “fiamma”: semplicemente, desidera che i suoi figli abbiano due genitori presenti e uniti, anche se non stanno più insieme. Non la vedrebbe allo stesso modo Ben, che sarebbe pronto a dare una seconda possibilità alla loro relazione. Ma c’è un aspetto da considerare: la Garner è fidanzata con John Miller, che ultimamente si sente un po’ un terzo incomodo.

“Prima si trattava solo dei bambini, ma John pensa che potrebbe riguardare di più di questo. Soprattutto dopo il divorzio di Ben da Jennifer e con gli incendi di Los Angeles e tutto il resto, l’ex coppia si è ritrovata a fare affidamento l’uno sull’altro più che mai”. Insomma, una situazione che potrebbe evolversi con il tempo. Anche se per il momento Ben ha scelto di non mettersi in mezzo tra la Garner e il suo attuale fidanzato. Ma mai dire mai, ed è il caso di dirlo: a Hollywood tutto può succedere.