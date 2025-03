“Ben Affleck vorrebbe un’altra possibilità dalla ex moglie Jennifer Garner”

Fonte: IPA Ben Affleck e Jennifer Garner

Il peggior incubo di Jennifer Lopez potrebbe avverarsi. Proprio così, anche se le probabilità rimangono comunque minime. Dopo il divorzio da J.Lo, Ben Affleck si è riavvicinato parecchio alla ex moglie Jennifer Garner, con cui negli ultimi anni, anche prima della Lopez, ha avuto un rapporto cordiale, per amore dei figli che hanno avuto insieme. Ma secondo una fonte vicina all’attore, lui vorrebbe di più. Molto di più. Una vera e propria possibilità di far funzionare (di nuovo) le cose. Procediamo per punti.

Ben Affleck spera in un ritorno di fiamma con la ex moglie Jennifer Garner

Ci risiamo: la passione di Ben Affleck per le sue ex storiche è nota. E ora la donna con cui sogna un ritorno di fiamma è l’ex moglie Jennifer Garner, con cui ha avuto tre figli e con cui è stato sposato dal 2005 al 2015 (anche se hanno finalizzato il divorzio solo nel 2018). Un amore lungo più di un decennio, in cui sono stati una famiglia: “Ci abbiamo provato e riprovato, per il bene dei figli. Ma non ha funzionato”, aveva detto Ben Affleck all’epoca, parlando della fine della loro storia d’amore.

Si sentiva in trappola. Poi, però, Affleck è tornato con la ex storica, Jennifer Lopez, con cui si è sposato, per poi finire nuovamente divorziato. Durante il matrimonio con la Lopez, Affleck è stato avvistato spesso in compagnia dell’ex moglie, Jennifer Garner, ovviamente per una mera questione familiare. Dopo il divorzio, però, Affleck si è riavvicinato ancor di più alla Garner, tanto che la Lopez ha iniziato a nutrire qualche sospetto. E l’attuale fidanzato della Garner, John Miller, si sente un terzo incomodo.

E ora una fonte esclusiva ha detto a Page Six che, sì, in effetti Affleck “vorrebbe un’altra possibilità”. Tutto dipende dal fatidico momento giusto, quindi lei dovrebbe effettivamente essere single, cosa che ad oggi non ci risulta. “Ben rispetta la relazione di Jen con John“, ha rivelato la fonte, quindi non tenterebbe mai di mettersi tra di loro. E c’è di più: il sentimento non sarebbe reciproco per Jennifer Garner. Anzi. “È felice con John, ha un ottimo rapporto di co-genitorialità con Ben”. Almeno per il momento, quindi, la fatidica possibilità avrebbe zero speranze di realizzarsi.

La vicinanza degli ultimi mesi

Da quando Garner e Affleck hanno divorziato, tuttavia, non hanno mai trascorso così tanto tempo insieme. Anzi, la stampa internazionale ne è convinta: sono più uniti che mai. “Si sono ritrovati a contare l’uno sull’altro, e hanno davvero un legame stretto. Sanno che non tutti gli ex vanno così d’accordo e si sentono molto grati di avere una relazione così meravigliosa”.

Dopo il loro divorzio, tuttavia, le cose si erano fatte difficili, comprensibilmente. Hanno sempre avuto la custodia dei figli condivisa, e hanno mantenuto un atteggiamento amichevole, ma il coinvolgimento, negli anni, è cresciuto a dismisura. Del resto la Garner ha sempre avuto una famiglia unita, e desidera lo stesso per i suoi figli. Per ora la seconda possibilità sarebbe solo un sogno, ma, come si dice sempre, mai dire mai nella vita.