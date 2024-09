Jennifer Lopez e i timori dopo il divorzio: “Ben tornerà con Jennifer Garner”

Jennifer Lopez e Ben Affleck hanno divorziato lo scorso 20 agosto, dopo due anni di matrimonio e continuano a diffondersi gossip sui motivi che hanno portato alla fine della loro storia d’amore. Stando alle ultime indiscrezioni riportate dal magazine online In Touch, pare che la cantante sia convinta che l’attore sia a un passo dal tornare insieme alla sua ex moglie e madre dei suoi figli Jennifer Garner.

Jennifer Lopez, i sospetti su Ben Affleck

Sembra proprio che Jennifer Lopez non abbia mai gradito la vicinanza di Ben Affleck e la sua ex moglie Jennifer Garner, tanto che potrebbe essere stato uno dei motivi che ha portato al divorzio della coppia. La cantante infatti, secondo alcune indiscrezioni riportate dal sito In Touch sarebbe convinta che l’attore e l’ex potrebbero tornare insieme da un momento all’altro, cosa che l’avrebbe fatta precipitare in una spirale di amarezza, come ha raccontato una fonte esclusiva al magazine.

“Vedere le foto di loro che sembrano più una coppia che degli ex è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso per JLo, è stata la spinta di cui aveva bisogno per chiedere finalmente il divorzio”, ha rivelato l’insider. Lopez e Affleck siano stati beccati a Los Angeles mano nella mano negli ultimi giorni, ma il loro rapporto pare che fosse ormai compromesso da tempo.

“Lei continuava a sperare che lei e Ben potessero risolvere le cose, ma lui non ha fatto alcuno sforzo e sembrava interessato solo a passare del tempo con Jen e i suoi figli”, ha raccontato la fonte, che ha aggiunto: “È stato orribile per JLo, perché ora si chiede se è stata una sorta di pedina che lui ha usato per cercare di riconquistare Jen”.

Jennifer Lopez e la gelosia verso Jennifer Garner

Tra i motivi che avrebbero portato al divorzio dei Bennifer ci sarebbe anche il legame, da sempre molto forte, di Affleck con la sua ex moglie e madre dei suoi figli (Violet, 18 anni, Fin, 15 anni, e Samuel, 12 anni). L’attore è stato sposato con la collega dal 2005 al 2018 e sono riusciti a mantenere ottimi rapporti anche e soprattutto per il bene dei loro ragazzi.

E pare che Jennifer Lopez avesse qualche difficoltà a riguardo: “Per tutta la durata del loro matrimonio, lui non faceva che parlare di Jen come se fosse una specie di santa. JLo ha dovuto accettarlo perché lui sosteneva che non c’era nulla di cui essere gelosi”, ha raccontato la fonte.

Il loro rapporto avrebbe risentito di queste dinamiche anche perché “ogni volta che litigavano lui correva da Jen”. E anche adesso che sta affrontando il divorzio pare che l’attore si sia avvicinato ancor di più alla sua ex, che per lui è sempre stata un’ancora a cui aggrapparsi.

Da quando sono iniziati i problemi tra i Bennifer, Jennifer Garner è stata avvistata più volte mentre entrava nella casa (in affitto) di Affleck a Brentwood, in California: secondo la fonte “JLo è furiosa e si sente una totale idiota” soprattutto dopo aver visto le foto di Ben e l’ex moglie mentre salutavano la loro figlia maggiore, Violet, all’entrata di Yale. “Il modo in cui si guardano è la prova, agli occhi di JLo, che c’è molto di più di un semplice rapporto di genitorialità, e ora prevede che torneranno insieme”.