Jennifer Lopez, la verità sul rapporto con Jennifer Garner dopo le foto intime con Affleck

Fonte: Ansa Jennifer Garner e Jennifer Lopez

Jennifer contro Jennifer? A quanto pare, no: nelle ultime settimane, Ben Affleck è stato al centro di attacchi molto duri, considerando che, durante una partita di paintball, è stato sorpreso in atteggiamenti piuttosto “intimi” con l’ex moglie Jennifer Garner. I suoi gesti hanno prima fatto infuriare l’altra ex moglie, Jennifer Lopez, e poi hanno portato l’attuale fidanzato della Garner, John Miller, a dare un ultimatum, perché avrebbe “superato il limite”. Ma i rapporti tra la Lopez e la Garner sarebbero tutt’altro che burrascosi. Insomma, l’unico a non uscirne propriamente bene è… Ben!

Jennifer Lopez, il rapporto con Jennifer Garner

A mettere un punto al gossip sfrenato del momento è stato People: se Ben Affleck per il momento è criticato per i suoi atteggiamenti definiti quasi “inopportuni” nei confronti dell’ex moglie Jennifer Garner, dall’altra parte Jennifer Lopez non è in cerca di nemiche. E di certo con la Garner intende mantenere un rapporto assolutamente cordiale. In effetti, proprio la Lopez, durante il (breve) matrimonio con Ben ha stretto un rapporto con i suoi figli, avuti dalla Garner, ovvero Violet, Seraphina e Samuel.

“Jennifer Garner contatta Jennifer Lopez per i suoi figli. Jennifer Lopez contatta Jennifer Garner per i suoi figli. Sono amiche“, ha rivelato un insider. “Hanno davvero trovato un ottimo sistema di supporto femminile e comunicano. Mettiamo sempre le donne contro le altre. In questo caso, non è la verità”. Non ci sarebbero, dunque, screzi tra le ex di Ben, tutt’altro. E pensare che, in tempi non sospetti, prima dell’annuncio della separazione, proprio la Garner ha provato a far riappacificare l’ex marito con la Lopez.

Perché Ben Affleck è “nei guai”

Galeotta è stata una partita di paintball: le foto in cui Ben Affleck è stato sorpreso in atteggiamenti piuttosto “intimi” con l’ex moglie Jennifer Garner hanno letteralmente fatto il giro del mondo. Affleck, inoltre, sarebbe ben disposto a darsi una seconda possibilità con l’ex moglie, ma lei proprio non è dello stesso avviso. Anche perché, ed è bene sottolinearlo, è felicemente fidanzata con John Miller. Ma quest’ultimo non è così “contento” al momento, considerando le indiscrezioni che sono giunte dall’America. La prima? Si sente un terzo incomodo tra la Garner e Affleck, che si sono ritrovati più vicini dopo il divorzio di lui dalla Lopez. E poi c’è la questione dell’ultimatum, arrivata proprio dopo gli scatti in cui Affleck si è avvicinato parecchio all’ex moglie.

“Non vuole più vedere nulla del genere, altrimenti sarà costretto ad andarsene. Ha sempre sostenuto la relazione di co-genitorialità tra Ben e Jen, ma ritiene che Ben abbia oltrepassato il limite. John sa che non c’è niente tra Jen e Ben, ma non pensa che quelle foto siano belle e ritiene che siano irrispettose nei confronti della loro relazione”. Insomma, una situazione spinosa, che oltretutto appare abbastanza complessa da affrontare, considerando la ferma volontà della Garner di dare ai propri figli la possibilità di trascorrere molto tempo con il papà, come è giusto che sia. Ma le “mire” di Ben stanno mettendo a repentaglio il rapporto della Garner con il fidanzato.