Jennifer Lopez e Ben Affleck sono stati visti insieme per la prima volta dopo il divorzio: effusioni in pubblico e... lacrime

Jennifer Lopez e Ben Affleck insieme? Sì, proprio così: dopo aver depositato i documenti per il divorzio, sono stati avvistati sabato 14 settembre durante un brunch con i rispettivi figli al Beverly Hills Hotel in California. E le voci su questo incontro si rincorrono, una dopo l’altra, in modo quasi sorprendente: si parla persino di effusioni in pubblico, ma anche di una “conversazione tesa”. Tutto quello che sappiamo.

Jennifer Lopez e Ben Affleck avvistati insieme dopo il divorzio

Dire “clamoroso” in questi casi è d’obbligo, perché nessuno – e questa volta per davvero – si aspettava di rivedere l’ex coppia insieme in pubblico, almeno non così presto. Jennifer Lopez e Ben Affleck, con i rispettivi figli, si sono incontrati a un brunch a Beverly Hills. Stando a quanto condiviso da una fonte in esclusiva per Page Six, “si sono tenuti per mano e si sono baciati. I bambini erano con loro, ma a un altro tavolo”.

Poi, la coppia è stata sorpresa e fotografata durante una conversazione animata: la Lopez è stata addirittura vista in auto mentre si asciugava le lacrime. Tra l’altro, indossava l’anello di fidanzamento che Affleck le aveva regalato (al mignolo), oltre alla fede nuziale in oro. Ambedue hanno prediletto uno stile assolutamente casual: la Lopez un top corto nero a maniche lunghe e jeans svasati scuri, mentre Affleck una camicia blu, jeans e scarpe da ginnastica.

Jennifer Lopez cerca casa, Ben Affleck con un’altra donna

Cosa sta succedendo tra Jennifer Lopez e Ben Affleck? Solamente pochi giorni fa abbiamo riportato la notizia del “regalo” che l’artista vuole farsi: una casa da 55 milioni di dollari a Los Angeles, quella stessa abitazione che aveva scartato con Ben e che ora desidera a tutti i costi, tanto da aver iniziato una contrattazione con l’attuale proprietario (e pure l’ex proprietaria). Per non parlare di Ben Affleck, che è stato avvistato con un’altra donna, ovvero Kick Kennedy.

A chiedere il divorzio è stata la Lopez, e proprio nel giorno del secondo anniversario di matrimonio, almeno della cerimonia celebrata in modo sfarzoso in Georgia. La data della separazione è stata indicata dalla Lopez: il 26 aprile. Come motivo della rottura, ha citato “differenze inconciliabili”. Ad agosto ha anche chiesto di cambiare il cognome, poiché aveva preso quello del marito, da Jennifer Lynn Affleck a Jennifer Lynn Lopez. L’ex coppia non ha firmato un accordo prematrimoniale: secondo Page Six, potrebbe esserci una potenziale battaglia per i beni.

Secondo le ultime indiscrezioni sulla coppia, Ben starebbe “bene”: vuole stare vicino ai suoi figli, in un quartiere che ama, gli piace lavorare ed è concentrato sugli aspetti positivi. La Lopez, invece, si sente “ancora molto fortunata” per come è la sua vita, ma c’è un po’ di amarezza: è stata lei a cercare di far funzionare le cose, ma a Ben non importava. “È circondata dalla famiglia, dagli amici e dai figli”, ha fatto sapere una fonte a People. “Riesce sempre ad avere una visione positiva. Il divorzio è difficile per lei, ma trova sempre un modo per andare avanti”.