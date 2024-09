Ben Affleck e Jennifer Lopez a un brunch, “lui non riesce a stare lontano da lei”

Ben Affleck e Jennifer Lopez sono ufficialmente una “coppia scoppiata”, ma continuano a mantenere un rapporto cordiale per il bene dei figli e della famiglia spezzata. Page Six ha riportato di un incontro sabato scorso, un brunch al Polo Lounge del Beverly Hills Hotel, un luogo neutrale, dove Affleck si sarebbe recato, stando alle indiscrezioni, intenzionato a farsi fotografare con l’ex moglie per mostrare a tutti un solido (presunto) rapporto di amicizia.

Ben Affleck e Jennifer Lopez si baciano e si tengono per mano: attrazione fatale?

Alcune fonti ben informate avrebbero riferito in esclusiva a Page Six che Ben Affleck non riesce a resistere: in quell’occasione doveva per forza cercare un contatto fisico con Jennifer Lopez. I due sarebbero stati visti mentre si tenevano per mano e si scambiavano baci. A parere degli insider tutto questo sarebbe dovuto alla grande, irrefrenabile attrazione che Ben sente per l’ex moglie. E lei, nonostante il divorzio in atto, non riuscirebbe a fare a meno di provocarlo e assecondarlo.

Una seconda ipotesi, meno romantica, indicherebbe Affleck e Lopez del tutto intenzionati a mantenere un rapporto piacevole davanti agli occhi dei fotografi e soprattutto per la famiglia. Ma il ritorno di fiamma è proprio escluso? Come dettaglia Daily Mail, secondo alcune voci i due sarebbero stati visti a un tavolo da soli, mentre i figli erano accomodati in un altro. Dopo il brunch, che si è svolto in un clima molto rilassato, sarebbe arrivata Jennifer Garner, ex di Affleck, a prendere i figli, e i Bennifer avrebbero lasciato il locale insieme. Le foto disponibili sono solo relative alla coppia fuori dalla struttura, nel quartiere di Los Angeles dove si sono incontrati.

Fonte: Getty Images

Non ci sono tante prove, se non le testimonianze anonime che hanno scritto Jennifer e Ben molto vicini e molto complici, al punto di scambiarsi uno o più baci. In questo momento JLo, dopo il periodo difficile e di grande stress, sembra aver riscoperto il proprio lato più seduttivo.

Fonte: Getty Images

Jennifer Lopez: selfie con la maglia sexy senza reggiseno

A far chiacchierare è stato anche uno scatto di JLo, pubblicato su Instagram proprio nel giorno dell’arresto di un altro suo ex, Puff Daddy, accusato di abusi sessuali. L’attrice e cantante si è scattata una foto con un monospalla rosso con una scritta accattivante sul cioccolato, un make up leggero e i capelli semiraccolti, incorniciati da un paio di orecchini dorati. Nell’immagine era appoggiata a una valigia Louis Vuitton, mentre si potevano vedere le numerose borse ordinate dietro di lei in un mobiletto della cabina armadio della sua villa di Los Angeles.

Jennifer Lopez non si è ulteriormente espressa, se non per ricordare la sua presenza in una nuova commedia romantica di Netflix, Office Romance, al fianco di Brett Goldstein.

Daily Mail ha contattato i rappresentanti degli attori per avere un commento sui rumor, che parlavano di effusioni esplicite e ricambiate, ma né Affleck né Lopez hanno voluto dire qualcosa a riguardo. In altre parole, il gioco è ancora aperto e tutto può essere. Già noti per i loro colpi di testa e le turbolenze della loro storia d’amore, non è escluso che i due possano addirittura tornare insieme, per la gioia dei fan e soprattutto dei nostalgici dei primi 2000, quando erano una coppia destinata a scoppiare prima delle nozze.