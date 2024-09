Fonte: IPA Jennifer Lopez e Ben Affleck

Il fallimento di un matrimonio non è mai semplice da accettare. Anche per le coppie vip. Tuttavia, da quando lo scorso 20 agosto Jennifer Lopez ha avanzato la sua richiesta di divorzio, Ben Affleck starebbe cercando di reagire nel miglior modo possibile, focalizzandosi sulle sue priorità.

Come sta reagendo Ben Affleck al divorzio

A due settimane dall’annuncio del divorzio con Jennifer Lopez, Ben Affleck sembra aver trovato il giusto piglio per reagire. Stando a quanto hanno rivelato alcune fonti a lui vicine al magazine People, l’attore sarebbe in procinto di trasferirsi lentamente nella sua nuova casa: “Questo è quello che gli interessa: essere vicino ai suoi figli e in un quartiere che ama. Si sta impegnando anche sul lavoro. Insomma, si sta focalizzando sugli aspetti positivi della sua vita”.

Un approccio molto ottimista quello della star di Batman, che nonostante il fallimento sentimentale avrebbe trovato la forza di andare avanti grazie alla sua famiglia. Un po’ come Jennifer Lopez, che, seppur profondamente amareggiata, sarebbe aiutata dai figli e dagli amici in un momento per lei estremamente delicato.

Jennifer Lopez, come sta dopo il divorzio da Ben Affleck

JLo sta cercando di mostrarsi serena e spensierata ai suoi fan, ma non sono mancati sui suoi social scatti e post che in molti hanno letto come una frecciatina al suo ex. Fonti a lei vicine, d’altro canto, la dipingono come una donna “molto triste e delusa da Ben”. Alcuni amici hanno inoltre spiegato al magazine People che l’artista non si troverebbe a suo agio a vivere nella villa di Beverly Hills acquistata nel Maggio 2023 per circa 60 milioni di dollari: “Lei e Ben avevano comprato la casa per l’intera famiglia. È troppo grande per lei, e piena di troppi ricordi”.

Insomma, per quanto in pubblico si mostri ancora bellissima e sorridente, JLo non starebbe vivendo al meglio la separazione: “Sta cercando di affrontare la situazione al meglio. Ma si sente sollevata dopo la richiesta di divorzio. Non voleva separarsi. Avrebbe voluto sistemare le cose” ha fatto sapere al magazine un altro amico.

Il secondo divorzio dei Bennifer

Jennifer Lopez e Ben Affleck hanno fatto sognare con la loro storia d’amore, fatta di allontanamenti e ritorni di fiamma, milioni di fan in tutto il mondo. I due erano stati una coppia tra il 2002 e il 2004, e si erano ritrovati quasi 20 anni dopo, coronando il loro sogno d’amore il 16 luglio 2022. Un matrimonio lampo che, complici forti incompatibilità, è naufragato contro ogni pronostico dopo soli due anni.

A depositare la richiesta di divorzio in tribunale a Los Angeles è stata la cantante: nelle carte non si indica l’esistenza di un accordo prematrimoniale e, secondo indiscrezioni, non ci sarebbe. La notizia, ad ogni modo, non si può considerare un fulmine a ciel sereno: le voci di una presunta crisi circolavano già da mesi, e gli avvistamenti della coppia si erano fatti sempre più sporadici. In particolare, Ben non aveva partecipato al party di compleanno della moglie, né al successivo pranzo da lei organizzato negli Hamptons. E la lontananza era apparsa già incolmabile.