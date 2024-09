Jennifer Lopez, foto in lingerie sui social. I fan: “Ben, ecco quello che ti sei perso”

Fonte: IPA Jennifer Lopez torna su Instagram con un carosello di immagini

Jennifer Lopez non ha perso tempo. Dopo la rottura con Ben Affleck, la popstar ha preso i social media d’assalto, mostrando al mondo una versione di sé ancora più affascinante e determinata. Se qualcuno si aspettava una JLo abbattuta e malinconica, ha fatto male i suoi conti. Al contrario, l’artista sembra più che mai intenzionata a dimostrare che la sua vita, senza Affleck, brilla di luce propria.

Il 31 agosto, la popstar ha condiviso una serie di immagini che raccontano la sua estate, vissuta in gran parte lontano dall’ex marito. Mentre Affleck restava a Los Angeles, spesso fotografato con o senza la fede nuziale, Jennifer Lopez ha trascorso l’intera estate in Europa e negli Hamptons, mostrandosi sempre sorridente e radiosa.

Un’esplosione di autostima: il messaggio (velato?) per Ben

Le recenti immagini postate da Jennifer Lopez su Instagram lasciano poco spazio all’immaginazione. Selfie mozzafiato in costume, pose seducenti e momenti di pura gioia: ogni scatto sembra lanciare un messaggio chiaro, quasi fosse un avvertimento per il suo ex marito. E non è solo un’impressione: il Daily Mail non ha perso l’occasione per sottolineare come questo improvviso tripudio di autostima possa essere interpretato come una frecciatina diretta a Ben Affleck. Insomma, è come se JLo stesse dicendo: “Ecco cosa ti sei perso, Ben”.

Né Jennifer Lopez né Ben Affleck hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali da quando la notizia del loro divorzio è diventata pubblica, lasciando spazio a speculazioni e voci incontrollate. Ma, per chiunque si chieda come abbia realmente vissuto JLo questa fase, una delle ultime immagini del suo post potrebbe essere la risposta più vicina a una dichiarazione ufficiale. Tra le ultime slide della sua raccolta fotografica, la cantante ha mostrato una maglietta con un messaggio particolarmente incisivo: “Lei è in fiore, imperturbabile, irraggiungibile e in pace”.

La risposta del web non si è fatta attendere. I social media sono esplosi in una pioggia di meme e commenti, con gli utenti che hanno celebrato questa nuova versione di Jennifer Lopez. Ogni scatto condiviso ha generato una reazione virale, con i fan che hanno applaudito la sua capacità di voltare pagina con stile. Tra le immagini più iconiche, quella di un bagno pieno di schiuma durante una vacanza negli Hamptons e un gelato gustato al bancone di una gelateria, che dipingono una JLo rilassata, ma assolutamente inarrestabile.

Jennifer Lopez: la regina del “revenge body”

Non è un segreto che il cosiddetto “revenge body” sia una delle armi preferite dalle star per rispondere alle delusioni amorose, e JLo sembra aver portato questa pratica a un nuovo livello. Ogni suo scatto trasuda potere e determinazione, dimostrando che la cantante non ha bisogno di nessuno per essere felice. “Ogni cosa si sta svolgendo perché c’è un disegno divino”, ha scritto in una delle sue didascalie.

La separazione: una decisione inevitabile

La distanza non ha fatto altro che accentuare la crisi nel rapporto tra Lopez e Affleck. Non appena rientrata a Los Angeles, la cantante ha depositato le carte per il divorzio il 20 agosto, segnando come data della separazione ufficiale il 26 aprile. Secondo una fonte vicina alla coppia, riportata da People, la popstar è profondamente delusa e triste per la fine del matrimonio, ma non ha visto alcun segno da parte di Affleck di voler salvare la loro unione. “Non ha mostrato alcun impegno né interesse nel far funzionare il matrimonio. È arrivata al punto in cui deve pensare solo a sé stessa”, ha dichiarato la fonte.