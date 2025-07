Wreckage of you è la revenge song di Jennifer Lopez, la cantante si sfoga a suon di musica dopo la rottura con Ben Affleck

IPA Jennifer Lopez

“Le donne oggi non piangono ma fatturano” rappa Shakira e, prima di lei, era stata Adele a “trasformare il dolore in oro sonante”. Restando in tema, Raffaella Carrà, se ti lascia, consigliava di trovarne uno più bello. Le pop star odierne, se lasciate, preferiscono cantarci sopra. Dopo Shakira, Miley Cyrus, Taylor Swift e Beyoncé, anche Jennifer Lopez sforna la propria personalissima revenge song. Il destinatario, naturalmente, non può che essere Ben Affleck.

Wreckage of you, la nuova canzone di Jennifer Lopez

La cantante ha raccontato di aver scritto il nuovo brano durante una notte insonne, per poi registrarlo qualche giorno dopo, in meno di due settimane. Un bisogno istintivo, uno di quei testi che senti il bisogno fisico di tirar fuori. Un video ufficiale non c’è ancora e sono stati solo pochi fortunati del fan club ad ascoltarla in anteprima, noi altri dobbiamo aspettare la possibilità di ascoltare Jennifer Lopez dal vivo, perché è col suo nuovo tour che la popstar sta facendo conoscere Wreckage of you, tradotto “le tue macerie”.

Mentre Shakira ci andò pesante con gli insulti, Jennifer – così come Miley Cyrus in Flowers – preferisce assumere un approccio costruttivo e la sua revenge song è un inno all’amor proprio. “L’amore che voglio, l’amore di cui ho bisogno, inizia dentro di me” canta, per poi aggiungere: “Ora che ho trovato la mia strada, resterò qui”. E ben vengano le delusioni, perché, prosegue il testo, “le stelle brillano più luminose nell’oscurità”.

Le frecciate, tuttavia non mancano. Rivolgendosi in prima persona al suo ex, JLo canta: “Grazie per le cicatrici che hai lasciato nel mio cuore. Non crollerò a causa di chi sei e di tutto ciò che è rotto dentro di te. Grazie a te, sono più forte, più saggia, migliore di quanto non sia mai stata”. E dopo il successo di questo brano, possiamo aggiungere anche parecchio più ricca. “Non ti permetterò più, mai più di dirmi addio” chiosa, ponendo così fine a questo tira e molla lungo due decenni, “è stato perfetto mentre mi illudevi, mi hai resa più forte, più forte, a prova di proiettile. Ora guardami uscire dalle tue macerie”.

Il divorzio da Ben Affleck

Jennifer Lopez e Ben Affleck si conobbero sul set di Gigli (normale non averlo visto, fu un flop clamoroso), correva l’anno 2002, all’epoca JLo era fidanzata con il ballerino Cris Judd. La forza dei Bennifer, però, fu irresistibile: repentina arrivò la proposta di matrimonio, sancita da un diamante rosa da oltre un milione di dollari. Le nozze arrivano due anni dopo, ma con un altro. A gennaio 2004, per ragioni tutt’ora ignote, i Bennifer scoppiano e Jennifer convola all’altare al fianco del collega latino Marc Anthony. Poco tempo dopo anche Ben si consola, con un’altra Jennifer, Garner, con cui resta sposato fino al 2017.

Nel 2021, a quasi vent’anni dal primo incontro, Ben e Jennifer tornano assieme. Sono bellissimi, innamorati e all’apice di un successo ormai maturo e consolidato. Lo stesso, tuttavia, non si può dire del loro amore. Si sposano, portando a termine quella promessa fattasi molto tempo prima, ma l’idillio dura pochissimo. Nel 2024, senza neppur avere il tempo di festeggiare il secondo anniversario, Ben Affleck chiede il divorzio e Jennifer rinasce dalle “sue macerie”.