“Hai scambiato un Rolex con un Casio” La nuova frecciata di Shakira a Pique

Fonte: IPA-Getty Images La frecciata di Shakira a Pique nel nuovo brano

Che bello chiamarsi Shakira, saper cantare benissimo e potersi sfogare con la musica, mettendo nei propri brani tutto quello che si ha dentro: gioia, amore ma anche rabbia, delusione, e perché no, desiderio di vendetta. Perché se sei una persona qualunque e scopri di avere le corna, al massimo ti puoi sfogare con le amiche o con i parenti. Shakira ha avuto la possibilità di farlo con tutti i suoi 78 milioni di follower e ascoltatori, inserendo nei brani del suo ultimo album, senza fare nomi ma in maniera più che evidente, la delusione per il tradimento di Pique, e la fine della loro relazione, dopo quasi 12 anni, a causa della terza incomoda, scoperta “con le dita nella marmellata”, Clara Chia Marti.

E dopo averlo fatto nel brano Malinconia, uscito a ottobre, la cantante fa il bis nel nuovo brano, Shakira Bzrp Music Sessions 53, che è stato pubblicato in spagnolo mercoledì scorso.

“Valgo due 22”, dice Shakira, riferendosi all’età della nuova fiamma. E ancora: “Hai scambiato una Ferrari con una Twingo. Hai scambiato un Rolex con un Casio“.

Shakira e Gerard hanno annunciato la loro separazione a giugno 2022 e condividono due figli – Milan, nove, e Sasha, sette – insieme. Subito dopo la rottura, senza nemmeno rispettare il tempo di “lutto”, Pique ha cominciato a farsi vedere in pubblico avvinghiato alla nuova fiamma Clara.

Ma Shakira non si ferma qui: in un’apparente critica brutale all’ex difensore del Manchester United e del Barcellona, ​​canta: “Molta palestra. Ma lavora un po’ anche il cervello…”

Shakira fa anche un’altra chiara allusione a Clara nel testo: “Ha il nome di una brava persona. Chiaramente non è come sembra. “Chiaramente” si traduce come “Claramente” in spagnolo, facendo chiaramente riferimento a Clara, come hanno sottolineato i fan.

Altrove Shakira, che sta affrontando un processo per frode fiscale da 12 milioni di sterline in Spagna, canta: “Mi hai lasciato la suocera come vicina. Con la stampa alla mia porta e un debito con il fisco”.

“Pensavi di avermi ferito e sono tornata più forte. Le donne non piangono più, le donne fatturano”.

In un’altra parte della canzone dice: “Dall’amore all’odio c’è solo un passo. Niente rancore piccola, ti auguro il meglio con il mio presunto sostituto”.

“Sono troppo grande per te, ecco perché stai con qualcuno(a) proprio come te” . E conclude: “Non tornerò da te, anche se piangi o implori”.

Pique: incassa e porta a casa. Ah, che bello poter cantare (e fare) come Shakira…