Clara Chia Marti, chi è il nuovo amore di Piquè dopo Shakira

Un’estate bollente per i vip, segnata da rotture e storie d’amore al capolinea. A mettere la parola fine al loro matrimonio anche Shakira e Gerard Piqué, che hanno annunciato poco tempo fa la fine della loro relazione. Adesso pare però che a mettere lo zampino nella separazione tra i due sia stata la nuova fiamma del calciatore, la 23enne Clara Chia Marti.

Chi è Clara Chia Marti, la nuova fiamma di Gerard Piquè

In un’estate segnata da separazioni e amori finiti, anche Shakira e Gerard Piqué si sono detti addio dopo undici anni d’amore e due figli insieme. La coppia è stata travolta da una vera e propria bufera mediatica che non si è certo placata. Infatti adesso, a distanza di qualche settimana dall’annuncio ufficiale della loro separazione, cominciano a emergere i primi dettagli sulla nuova fiamma di lui, la 23enne Clara Chia Marti.

A lanciare l’indiscrezione The Sun: secondo il tabloid britannico il calciatore frequenterebbe in gran segreto la studentessa, sua collaboratrice e impegnata nelle pubbliche relazioni. Stando a quanto riportato dal magazine, la ragazza avrebbe incontrato per la prima volta Piqué mentre lavorava ad alcuni eventi per la società di produzione Kosmos, di proprietà proprio del calciatore.

“Gerard e Clara si vedono da mesi. Lei – hanno raccontato alcuni amici della coppia al tabloid britannico – è una studentessa che lavora per lui nel suo ufficio. Tutti quelli che li circondano sanno cosa sta succedendo. Le persone lo hanno aiutato a mantenere la storia d’amore segreta e hanno cancellato gli account sui social media di Clara in modo che le persone non potessero trovare le sue foto. Questo fa pensare che sia una storia piuttosto seria”.

Non è ancora certo se la storia sia iniziata prima della separazione con Shakira, fatto sta che per qualche tempo è stata tenuta nascosta. Sembrerebbe però che con Clara le cose stiano procedendo a gonfie vele: la ragazza pare sia già entrata in famiglia, con tanto di presentazioni ufficiali ai figli Milan e Sasha.

Shakira e Piqué, la separazione multimilionaria

Mentre Piqué avrebbe voltato pagina con un nuovo amore, Shakira sarebbe pronta a trasferirsi definitivamente a Miami con i figli, pagando le spese per loro e anche i viaggi da Barcellona alla Florida dell’ex per vederli. Pare che la cantante colombiana abbia tutte le intenzioni di lasciare Barcellona, città in cui la famiglia ha vissuto in questi anni, per lasciarsi alle spalle la tempesta mediatica della sua separazione.

A fare le spese di questa rottura di certo non facile sono i figli della coppia, Sasha, 7 anni, e Milan, 9 anni. Il difensore del Barcellona avrebbe un debito di 2,5 milioni di euro, che Shakira si sarebbe offerta di coprire in parte. Ma la proposta non sarebbe stata accettata dal calciatore: Piqué ha deciso di non firmare neanche la separazione multimilionaria, così come non vuole che i suoi figli lascino il paese.

Tra debiti, amanti, tradimenti e bugie, quell’amore che sembrava agli occhi di tutti perfetto adesso è chiaro che non lo era neanche lontanamente. I due riusciranno a trovare un accordo?