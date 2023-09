Ci risiamo: Shakira è stata accusata nuovamente di frode fiscale in Spagna. Un periodo complesso per l’artista, che, dopo la fine della storia d’amore con Gerard Piqué, ha scelto di concentrarsi sul suo lavoro, ottenendo non poco successo e cassa di risonanza mediatica grazie alla “revenge song”, la canzone scritta con l’intento di vendicarsi del suo ex. Ora, però, stando al quotidiano El Mundo, Shakira deve affrontare ancora una volta l’accusa di avere evaso il fisco.

Shakira accusata per la seconda volta di frode fiscale in Spagna

La denuncia è stata ottenuta dal quotidiano spagnolo El Mundo: stando a quanto pubblicato, infatti, l’artista non avrebbe pagato circa 6,7 milioni di euro di tasse sul reddito risalente al 2018, grazie a una “rete nei paradisi fiscali”. La denuncia è stata presentata martedì e riporta che Shakira ha omesso di “dichiarare redditi e detrarre spese non applicabili, riuscendo così a ridurre l’importo da versare“.

Al momento non c’è nessuna data per il processo: Shakira, del resto, dopo quanto avvenuto con Piqué, ha scelto di trasferirsi a Miami con i suoi due figli. Con un comunicato, il team legale di Shakira ha fatto sapere a Page Six che “non è stata ricevuta nessuna notifica a Miami, ovvero l’indirizzo ufficiale della cantante, in merito alla causa legata all’anno finanziario 2018. Per il momento, siamo impegnati e concentrati sulla preparazione del processo che inizierà il 20 novembre e che riguarda gli anni 2012-2014”.

Cosa rischia?

Questa è la seconda volta che Shakira viene accusata di frode fiscale. Sì, perché, in realtà, deve già occuparsi del processo in previsione per il 20 novembre. La prima accusa, infatti, ha riportato che Shakira avrebbe evaso le tasse tra il 2012 e il 2014, per un totale di 15,4 milioni di dollari. D’altra parte, però, l’artista ha sempre rigettato le accuse, definendole “false” in più di un’occasione.

“È risaputo che le autorità fiscali spagnole fanno spesso accuse del genere, non solo con le celebrità come me, ma succede anche ingiustamente ai contribuenti regolari. (…) Sono fiduciosa di avere prove sufficienti per sostenere la mia causa e che la giustizia prevarrà a mio favore”, così ha commentato Shakira dopo la prima accusa per frode fiscale.

A conti fatti, però, cosa rischierebbe? Qualora Shakira fosse ritenuta colpevole, potrebbe rischiare fino a otto anni di carcere, oltre che una multa a dir poco consistente. Si starebbe parlando, infatti, di una multa di circa 19,2 milioni di sterline, ovvero 23,8 milioni di euro. In ogni caso, avendo restituito i 15,4 milioni di dollari, potrebbe esserle riconosciuta la “riparazione del danno”, così da ridurre la pena.

Il dolore per la separazione da Piqué

La priorità di Shakira è sempre stata la sua casa, la sua famiglia. Questo è quanto rivelato a Billboard, sottolineando che non è stato affatto un periodo facile né una storia semplice, quella con Gerard Piqué. “Ho tralasciato molte cose e il fatto è che mi sono dedicata a lui. Alla famiglia. È stato molto difficile pensare alla mia carriera mentre ero a Barcellona”. Ora, però, per Shakira la priorità non sono solo i figli, ma anche la risoluzione del processo. E questa seconda denuncia complica di certo le cose.