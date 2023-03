Shakira torna in pubblico dopo la canzone contro Piqué: “Ho sopportato di tutto”

Fonte: IPA Nuova intervista di Shakira

La regina di questo 2023 è lei, Shakira, che dopo il divorzio shock da Gerard Piqué, è riuscita a trasformare tutto ciò che le è capitato in una canzone, diventata la hit più virale della storia. E a quasi due mesi dall’uscita di Music Sessions Vol. 53, la cantante è tornata in tv per esibirsi per la prima volta dal vivo con il pezzo, nello studio del Late Show di Jimmy Fallon, stregando il pubblico che ha cantato con lei dalla prima all’ultima nota. Non solo, questa è stata l’occasione per Shakira per spiegare cosa ha significato il brano per lei e per le donne di tutto il mondo, e sottolineare quanto questa vendetta, perché è di questo che si tratta, sia stata liberatoria dopo tutte le assurdità che ha dovuto sopportare nel suo matrimonio.

Shakira, il successo mondiale del suo ultimo singolo

Le donne non piangono, le donne fatturano. Non è solo una citazione di Music Sessions Vol. 53, la hit mondiale che Shakira ha cantato dal vivo, con il dj e produttore argentino Bizarrap, nello studio di Jimmy Fallon. Si tratta proprio di ciò che sta accadendo alla cantante colombiana che, stanca di piangere per la fine del suo matrimonio con l’ex calciatore Gerard Piquè, ha creato un successo mondiale che le sta facendo guadagnare soldi, popolarità e guinness dei primati.

“Abbiamo plasmato un inno per tutte le donne” ha spiegato la conduttrice nella prima intervista negli Stati Uniti dall’uscita del pezzo. “Ho sentito non solo fan, ma anche sorelle, amiche, siamo diventate unite, perché quello che è accaduto a me è successo a tante donne”. Non è solo un successo da classifica, o un balletto da TikTok, il pezzo segna un momento di svolta nella sua carriera, ma anche nel rapporto con il pubblico, che si è sentito rappresentato.

“Ho sopportato di tutto”: il duro sfogo di Shakira

Che il matrimonio tra Shakira e Gerard Piqué fosse finito nel peggiore dei modi lo avevamo già capito nello scorso anno: amanti, debiti finanziari, e una battaglia legale per la custodia dei figli (e del patrimonio) senza esclusioni di colpi. Ma il brano Music Sessions Vol. 53 ha segnato un punto di ritorno: “Ho avuto un anno molto difficile dopo la mia separazione e ho dovuto sopportare tante atrocità” spiega l’artista, usando un termine molto più pesante.

Mentre l’ex calciatore si gode la relazione con la nuova fiamma Clara Chia Marti, altra “protagonista” in negativo di questa vicenda (e della canzone), Shakira ha trovato il suo modo per vendicarsi, la musica: con frasi come “non torno con te neanche se piangi e se supplichi“, e la celeberrima “hai scambiato una Ferrari per una Twingo, un Rolex per un Casio“, l’artista ha risposto a tutte le cattive azioni dell’ex marito.

“Scrivere questa canzone è stato molto importante per me, terapeutico, un modo sano per incanalare le mie emozioni. L’ho scritta per me ma anche per tante altre donne che avevano bisogno di qualcuna che le rappresentasse”. Ora Shakira è già in classica con un nuovo pezzo, Te quedo grande, che contiene un’altra frecciatina all’amante di Piqué.