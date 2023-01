“Più di 2 milioni di dollari”. La vendetta di Shakira contro Piqué ha un prezzo

Nell’eterna diatriba su come una donna dovrebbe affrontare un tradimento, Shakira non ha mai avuto dubbi in merito: fatturare. Perché la canzone contro Gerard Piqué non solo ha fruttato milioni di visualizzazioni in pochissimi giorni, arrivando anche a conquistare la prima posizione nella classifica a livello globale. Perché è anche la canzone in lingua spagnola che è stata più ascoltata in un solo giorno. Ma non solo, perché ha effettivamente portato un introito non da poco.

Shakira, il prezzo della vendetta: l’incasso della canzone contro Gerard Piqué

Premettiamo che il numero è destinato a crescere, dal momento in cui Music Sessions Vol 53, in collaborazione con Bizarrap, è stata pubblicata da pochi giorni. La vendetta di Shakira contro Gerard Piqué ha numeri altissimi: oltre 100 milioni di ascolti e visualizzazioni su YouTube e le principali piattaforme di streaming. Grazie al successo e alla cassa di risonanza mediatica, l’artista avrebbe guadagnato più di 2,500,000 milioni di dollari. A riportare il totale è El programa de Ana Rosa, lo show televisivo.

Ma i numeri non finiscono di certo qui, perché Shakira ha rilasciato altre canzoni in cui ha parlato del suo ex Piqué, come il brano Te Felicito, che ha generato ben 10 milioni di dollari. Anche Monotonia non è stato da meno, arrivando a un totale di poco più di 3,500,000 milioni di dollari. Insomma, invece di chiudersi nel suo dolore, la cantante ha scelto di reagire, e soprattutto di guadagnare sul tradimento.

Shakira, le curiosità sulla canzone Music Sessions Vol 53

Può una canzone generare tanto clamore? Assolutamente sì. Soprattutto quando c’è di mezzo la vita privata, personale, intima: l’arte, del resto, è anche un modo per esorcizzare i demoni, combattere i fantasmi. Ed è così che Shakira ha deciso di realizzare un brano che in realtà è un attacco a Gerard Piqué e alla nuova compagna, Clara Chia Marti. Giochi di parole, come “Hai scambiato un Rolex con un Casio”, o ancora menziona la suocera come vicina. Del resto, ha persino rivolto il pupazzo di una strega contro il balcone della suocera.

Ma ha anche menzionato il Fisco: l’artista, infatti, ha commesso una frode fiscale per 14,5 milioni di euro. E c’è spazio anche per l’attuale fidanzata di Piqué, con un gioco di parole davvero sottile: “Ha il nome di una brava persona, chiaramente non è come sembra”. In spagnolo, la parola “claramente” è un riferimento diretto al nome Clara. Ma il ritorno economico non è solo per Shakira, perché anche Piqué ha deciso di rispondere a tono.

La replica di Gerard Piqué a Shakira

Astuto, certo, e ingegnoso: lo stesso Gerard Piqué ha voluto in qualche modo replicare alle accuse della ex, soprattutto firmando accordi commerciali per la sponsorizzazione dei brand finiti al centro del brano, ovvero Casio e Renault. Velatamente (e con un bel po’ di ironia), ha indossato un orologio Casio, dicendo che “è per la vita”. Inoltre, si è presentato a un evento della Kings League a bordo di una Twingo bianca. Nessuna casualità, insomma, ma un piano ben architettato, a dimostrazione che anche un dolore può trasformarsi in un’occasione di guadagno.