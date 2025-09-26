Diletta Leotta è la prima presidentessa donna di Kings League: “Mancava una Regina”

Ufficio Stampa Kings League Diletta Leotta

“Nella Lega dei Re mancava una Regina”. Sì, l’annuncio è arrivato ed è ufficiale: Diletta Leotta è la prima presidentessa donna di Kings League, dove debutterà solo dalla prossima edizione con una sua squadra, la D-Power. Al momento non sono stati ancora diffusi logo e kit ufficiali, ma naturalmente la curiosità è già alle stelle.

Diletta Leotta, la prima presidentessa donna di Kings League

“Preparatevi Kings, perché la Queen è arrivata”. La conduttrice Dazn è così la prima presidentessa donna a prendere parte alla competizione. “Pronti a tifare per la nostra fuoriclasse”, il messaggio Dazn nel post ufficiale di Kings League per annunciare la partecipazione di Diletta Leotta. Per lei, è un periodo d’oro dal punto di vista lavorativo: a Dazn conduce anche Fuoriclasse, e ormai sta portando avanti il suo podcast (Mamma Dilettante), oltre al canale Youtube.

La Kings League è stata creata da Gerard Piqué, ex compagno della popstar Shakira: nel giro di poco tempo, è ormai un fenomeno globale, una lega di calcio a 7 squadre che di solito sono guidate dagli streamer e dai content creator. Esistono sette leghe in tutto il mondo, tra cui in Italia. Tra chi ha una squadra in Italia c’è anche Fedez con i Boomers. E di certo la Leotta è un volto noto nel mondo del calcio, una delle sue passioni, tanto che alla Gazzetta dello Sport ha rivelato uno dei suoi sogni nel cassetto: “Mi piacerebbe condurre un programma all’estero, crescere insieme alla famiglia, portare mia figlia Aria allo stadio e sentirla dire: ‘Mamma, sono orgogliosa di te’. Sogno pure di diventare presidente di una squadra di calcio”.

Il nuovo programma

Il 21 settembre è iniziata la sua nuova avventura come conduttrice di Fuoriclasse, programma della domenica di Dazn. E ora l’annuncio come prima presidentessa donna della Kings League: la Leotta è sempre sulla cresta dell’onda. Per il mondo del calcio italiano, la Leotta è un po’ considerata come la Regina: “Mi ritengo una tifosa privilegiata perché ho la fortuna di vivere la Serie A da vicino. E nonostante il passare degli anni riesco ancora a emozionarmi”.

Eppure, tornando indietro nel tempo, la Leotta non avrebbe mai immaginato di avere un successo simile, tra tanti sogni nel cassetto, come condurre un programma, avere una famiglia. E oggi ne ha un altro, o almeno, ha una speranza, quella di vedere il marito Loris Karius giocare in serie A: “Sarebbe bellissimo vedere in Italia un portiere che inizia con la K”.

E il volto di Dazn, che lavora anche in radio, trova sempre tempo per fare tutto, ma la sua priorità resta sempre Aria, la figlia avuta con Karius. Con la Gazzetta dello Sport, si è anche aperta in merito al suo futuro e all’ipotetica possibilità di diventare nuovamente mamma, una ipotesi che non ha del tutto smentito, anzi: “Vengo da una famiglia super numerosa e conosco i benefici di avere fratelli. Quindi perché no?”. Per ora, la Leotta si gode il successo: sarà sicuramente un anno pieno di lavoro, ma anche d’amore.