Diletta Leotta più innamorata che mai, il messaggio per Loris Karius

Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

IPA Diletta Leotta e Loris Karius

Non tutte le vittorie si misurano con una coppa. Alcune raccontano soprattutto un percorso, fatto di difficoltà e ritorni, cadute e vittorie. È quello che sta vivendo Loris Karius, protagonista della promozione dello Schalke 04 in Bundesliga e sostenuto, anche a distanza, dalla moglie Diletta Leotta. La conduttrice di Dazn, in attesa del loro secondo figlio, ha infatti scelto i social per dedicargli parole semplici ma molto sentite, subito diventate virali, che hanno commosso un po’ tutti. Compreso Andrea Iannone.

Il messaggio di Diletta Leotta per Loris Karius

Non era sugli spalti, ma il suo cuore era lì. La cronista sportiva Diletta Leotta ha seguito da lontano il momento più importante della stagione del marito Loris Karius, scegliendo Instagram per dirgli tutto quello che forse a voce sarebbe stato difficile condensare.

Il risultato è una dedica intensa, personale, che dice tutto e lo dice benissimo. La conduttrice ha raccontato il lato più duro del calcio, fatto di cadute e risalite, sottolineando quanto la forza mentale di Karius sia stata decisiva nel suo ritorno. “Il calcio sa essere duro, ti mette alla prova e ti espone”, ha scritto, per poi aggiungere che proprio nei momenti più complicati si costruisce la vera identità di un atleta.

“Il calcio è il mio lavoro. Ma prima ancora, è una scuola di vita. Perché questo sport sa essere duro, a volte spietato…ti espone, ti mette alla prova, ti fa cadere davanti a tutti. Ma se trovi la forza di restare, di crederci ancora, prima o poi ti riporta esattamente dove meriti di essere. Io quella forza l’ho vista da vicino. Nei silenzi, nei momenti difficili, nei giorni in cui sarebbe stato più facile mollare. E oggi non è solo una vittoria. È una rinascita. È amore per quello che fai. È coraggio. Orgogliosa di te. Come donna, come moglie… e quasi mamma bis. Sempre. ❤️”

Tra i tanti commenti arrivati sotto il post non è passato inosservato quello di Andrea Iannone (ex di Elodie, grande amica di Leotta) che ha scritto con entusiasmo: “Sei stupenda, orgoglioso di te”.

Diletta Leotta e Karius, rebus sul nome del secondo figlio

Se sull’amore non sembrano esserci dubbi, su un dettaglio fondamentale la situazione è ancora aperta: come si chiamerà il loro secondo figlio? La questione, raccontata con ironia dalla stessa Diletta, è diventata una vera e propria trattativa familiare. Lei sembra orientata verso un nome classico, elegante e legato alla tradizione. Lui, invece, guarda a soluzioni più internazionali.

Tra le ipotesi emerse ci sarebbero Filippo, scelto per ragioni affettive, e Lukas, più vicino al gusto del portiere tedesco. Nessuno dei due, però, sembra intenzionato a fare un passo indietro. “È un testa a testa“, ha ammesso la conduttrice, lasciando intendere che la decisione finale potrebbe arrivare solo all’ultimo momento.

Nel frattempo, la piccola Aria osserva e si prepara a diventare sorella maggiore, già legatissima al papà. E mentre la famiglia si allarga, una cosa è certa: tra dediche romantiche, sogni realizzati e piccoli compromessi ancora da trovare, la storia tra Diletta Leotta e Loris Karius continua a far sognare.