Diletta Leotta: “Io e Karius mai soli a casa”. E ricorda quella volta che è scappato

Fonte: IPA Diletta Leotta e Karius

Gli opposti si attraggono ma spesso le differenze possono creare qualche difficoltà di troppo. Lo sa bene Diletta Leotta, da quasi tre anni legata a Loris Karius. Due mondi diversi, per origini e background, che spesso si scontrano sulla quotidianità. E una volta il calciatore è perfino scappato, come raccontato dalla conduttrice di Dazn.

Diletta Leotta e la quotidianità con Karius

Ospite di Storie oltre le Stories, podcast di Valentina Ferragni, Diletta Leotta ha ripercorso la sua storia personale, dalla passione per il calcio all’amore per la famiglia e la figlia Aria, nata nell’agosto del 2023 dal matrimonio con Loris Karius. Tra una dichiarazione e l’altra è emerso il profondo e intenso rapporto della presentatrice con la sua famiglia, alla quale è legatissima.

Diletta ha ricordato la prima volta in cui Karius ha incontrato la sua numerosa famiglia in Sicilia. Se la Leotta è stata abituata a crescere circondata da persone, diverso è stato il passato del portiere tedesco, che infatti si è trovato decisamente spiazzato: “Quando l’ho portato per la prima volta a casa, lui figlio unico non era abituato a tutto quel casino. Mi ha detto ‘ti prego basta’, è salito di sopra, si è chiuso a chiave in camera e si è buttato sul letto, distrutto dalla vita”.

Diletta Leotta ha inoltre ammesso di non amare stare sola, anche ora che vive a Milano: “Casa mia è comunque un casino, sono una persona molto inclusiva, è difficile che ci sia un pranzo dove sono sola. Loris mi dice sempre ‘ma perché siamo sempre così tanti?’, ‘perché mai io e te da soli?’ Per me è normale”.

Il Natale è la festa più affollata e caotica in casa Leotta: “Prima di conoscermi Loris era abituato a trascorrere il Natale solo con i suoi genitori, ora è cambiato tutto. Vedo il suo shock ambientale, ma mi piace che possa sentirsi parte di qualcosa. L’ultimo Natale lo abbiamo fatto a casa nostra a Milano, c’erano i parenti dalla Sicilia e i miei suoceri. C’era un casino…”.

Primo anniversario di matrimonio

A fine giugno Diletta Leotta e Loris Karius festeggeranno il loro primo anniversario di matrimonio. La coppia è molto unita, nonostante i banali screzi che interessano tutte le coppie, Vip e non. Di recente la conduttrice e il marito hanno condiviso una serie di dolcissime foto insieme alla piccola Aria, che assomiglia ad entrambi i genitori.

Qualche tempo fa si è vociferato di una crisi coniugale ma i diretti interessati hanno prontamente smentito con baci e vacanze romantiche. Dunque, solo malelingue e nulla più. Il sentimento tra Diletta e Karius ha avuto la meglio su tutto e tutti e pure sulla distanza visto che negli ultimi mesi Loris ha giocato in Germania mentre la moglie e la figlia sono rimaste a Milano.

In futuro non si esclude l’arrivo di un secondo figlio. Lo stesso Loris Karius ha commentato questa possibilità dimostrando un certo entusiasmo: “A piccoli passi, perché no? Ora Aria è la principessa di casa. Difficile dirle di no”.