Fonte: IPA Diletta Leotta e Loris Karius

In Italia se si parla di Loris Karius, ormai, non si pensa alla sua carriera da calciatore. Il primo riferimento che viene spontaneo è quello a Diletta Leotta, sua moglie e madre della piccola Aria. Da tempo circolano voci in merito a una crisi matrimoniale ma ecco come descrive il portiere la loro vita famigliare.

La crisi tra Diletta Leotta e Loris Karius

Cosa c’è di vero nelle voci che vorrebbero Diletta Leotta e Loris Karius in grave crisi? In tanti ne hanno parlato, a partire da Fabrizio Corona. Qualcuno si è anche divertito a scommettere, per gioco, che proprio loro saranno la coppia che “scoppierà” in questo 2025 (al secondo posto Elodie e Andrea Iannone, ndr).

Loris Karius, intervistato da Sette, settimanale del Corriere della Sera, non è sceso nei dettagli, degnando una risposta chi desidera soltanto che lo scenario peggiore possa realizzarsi. Si fa fatica, infatti, a credere che i Vip possano avere rapporti reali e non guidati da interesse e guadagni.

Il calciatore ha però spiegato quello che è il clima in casa, dando di fatto una risposta agli hater. La vera stella della casa è Aria, nata il 16 agosto 2023. Il suo arrivo ha di fatto aggiunto due voci all’equilibrio linguistico della casa. Prima si optava esclusivamente per l’italiano. Ora, invece, c’è la necessità di far apprendere alla bimba la lingua di mamma e papà.

“Mi rivolgo ad Aria in tedesco. Diletta invece in italiano. La lingua di casa però è l’inglese”. Il clima è dunque sereno e lo dimostra anche il fatto che le vacanze natalizie sono andate benissimo: “In Inghilterra si giocava sempre, non c’era il tempo di entrare nello spirito del Natale. Preferisco così, anche perché Aria si è divertita tantissimo con le sue quattro cuginette”.

Secondo figlio

Il calcio rappresenta di certo una fetta importante della vita di Loris Karius, che ha faticato per ritrovare la giusta scintilla dopo il gravissimo e ormai celebre errore in finale di Champions League. In questa intervista si è fatto conoscere un po’ di più dal pubblico italiano, anche se il suo futuro prossimo professionale sarà all’estero.

“Mi piace la musica. L’ascolto e la produco. Alle feste e agli eventi lavoro come deejay e ho anche fatto il modello alle sfilate”. Impossibile poi non parlare di figli, al plurale. Innamorato perdutamente della piccola Aria, ammette come non sarebbe in grado di accudirla da solo: “Senza Diletta e i nonni non ce la farei. Lei è una spugna che impara tutti i giorni. Voglio essere un esempio positivo per lei”.

Giovani, belli e decisamente benestanti, come non pensare dunque a un fratellino o una sorellina per Aria: “A piccoli passi, perché no? Ora Aria è la principessa di casa. Difficile dirle di no”.