Diletta Leotta, vacanze sulla neve con Karius e la piccola Aria. Altro che crisi

Diletta Leotta si sta concedendo qualche giorno di vacanza sulla neve col marito Loris Karius e la piccola Aria. “Il miglior modo per iniziare il 2025”, ha scritto in un post condiviso su Instagram e in effetti non possiamo darle torto. La conduttrice ha scelto la piccola città di Kitzbühel, nel Tirolo, una località sciistica molto amata dagli appassionati. E, ancora una volta, mette a tacere le voci di crisi.

Diletta Leotta, nuova vacanza scaccia-crisi con Loris Karius

Avevamo già visto Diletta Leotta e Loris Karius a Miami, tra foto in spiaggia e romantici baci, pronti a immortalare il loro amore per scacciare le voci di crisi che aleggiavano sul loro matrimonio. Era stato Gabriele Parpiglia a condividere con i suoi lettori la notizia: a soli sei mesi dalle nozze, Karius avrebbe chiesto alla moglie una pausa di riflessione dopo aver “scoperto i messaggi che la Leotta si era scambiata con un personaggio chiacchierato”. Il giornalista aveva anche aggiunto: “Diletta ritorna sui suoi passi perché ha sempre creduto nei valori della famiglia e soprattutto della ‘sua’ famiglia che ha costruito assieme al compagno”.

Se la vacanza natalizia a Miami aveva già il sapore di una smentita, lo è altrettanto quella che Diletta si sta concedendo sulla neve proprio col marito e, ovviamente, la piccola Aria. La conduttrice non ha perso tempo per documentare questi giorni felici con alcuni video e foto condivisi su Instagram, che immortalano la famiglia intenta a divertirsi tra slittini e giochi sulla neve. Aria, nata il 16 agosto 2023 (madre e figlia festeggiano il compleanno lo stesso giorno), appare entusiasta di trascorrere questo tempo con i suoi genitori che, sorridenti più che mai, sembrano tutt’altro che in crisi.

Diletta Leotta e il perfetto look da neve

Siamo abituati agli sfavillanti look da TV o da red carpet, o ancora a quelli spesso succinti che indossa al lavoro a bordo campo (l’ultimo è il coat dress verde bottiglia con maxi spacco), ma stavolta è tutta un’altra storia. Proteggersi dal gelo sì, ma sempre con stile. Il look da neve di Diletta Leotta è semplicemente perfetto: in total white, a farla da padrona è una maxi pelliccia. Unico tocco di colore nella grande distesa di neve è il berretto fucsia, abbinato tra l’altro a quello indossato dalla piccola Aria, che Diletta Leotta adora vestire en pendant con la sua mamma.

La conduttrice non è l’unica ad aver accolto l’anno nuovo in montagna. Come lei anche Michelle Hunziker, grande appassionata di sci e sport invernali, che ha festeggiato l’arrivo del 2025 sulle Dolomiti. Al coro delle amanti della neve si aggiungono anche Antonella Clerici, Chiara Ferragni e Alba Parietti, queste ultime però rimaste vittime di un incidente. La Ferragni si è rotta il dito di un piede mentre la Parietti, in modo ben più grave, è stata “investita” da due giovani sciatori mentre era in pista rompendosi una gamba.