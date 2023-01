Micro bikini e treccine: Bella Hadid anticipa l’estate (ed è stupenda)

Fonte: IPA Bella Hadid in bikini su Instagram

Il nuovo anno è appena iniziato ma le celebs hanno già voglia d’estate. Poteva mancare all’appello anche Bella Hadid? Naturalmente no. La super modella ha detto arrivederci al gelido inverno americano concedendosi una vacanza in una dorata spiaggia tropicale, tra sole e tuffi in acqua. Un piccolo anticipo della bella stagione che detta già tendenza: Bella ha sfoggiato per l’occasione un look fresco e sensuale, con un micro bikini mozzafiato e un’acconciatura tempestata di treccine assolutamente da copiare.

Bella Hadid in micro bikini, il segreto della sua forma perfetta

Non ha rivelato la location della sua vacanza di inizio anno, ma poco importa. Bella Hadid si è goduta qualche giorno in una bellissima spiaggia tropicale, lasciandosi alle spalle il freddo inverno che sta mettendo in ginocchio molte città del mondo. Una scelta comprensibile, a ben pensarci: crogiolarsi al sole in riva al mare è decisamente meglio che starsene sul divano arrotolate nel plaid!

Un piccolo anticipo d’estate che per noi, come sempre, è l’occasione per prendere appunti in fatto di look. Bella non ha bisogno di inutili orpelli per essere sempre al top, ma dobbiamo ammettere che il micro bikini che ha sfoggiato su Instagram è semplicemente perfetto: rigorosamente total black (che sta bene su tutte), con uno slip coi laccetti sgambatissimo e decorato con qualche piccola borchia, per dare all’insieme quel tocco di classe che non guasta mai.

Fonte: IPA

Un modello che non passa mai di moda e che ben si addice al fisico statuario della Hadid. Il segreto della sua forma perfetta? Come lei stessa ha rivelato in un’intervista, si allena costantemente dedicandosi a una miriade di sport e discipline: dalla boxe (passione che condivide con la sorella Gigi) all’aerobica, dal salto della corda fino alla corsa su strada. Senza dimenticare lo Yoga che, oltre ad essere un ottimo antistress, è anche la disciplina ideale per rendere il corpo più elastico. Una descrizione che sembra lontana anni luce dalla giovane donna che ha ammesso di soffrire di dismorfismo corporeo, ma che conferma soltanto una cosa: con un aiuto (terapia inclusa) e i giusti metodi, possiamo uscire dal guscio e imparare ad amare il nostro corpo, trattandolo col rispetto che merita e accettandolo per quel che è.

Non solo esercizio nella routine di Bella Hadid. Se da una parte è innegabile che sia stata baciata da Madre Natura, la modella ha rivelato anche che per mantenere la sua pelle tanto liscia e levigata si affida a una beauty routine ben precisa, applicando regolarmente sieri e creme sul viso sia al mattino che prima di andare a dormire e concedendosi all’occorrenza un bel massaggio drenante con uno scrub corpo. Prendiamo nota!

Treccine e fascia, Bella Hadid anticipa il trend dell’estate

Fonte: IPA

Chi ha i capelli lunghi sa bene quanto sia difficile gestirli, specialmente stando spesso in spiaggia tra sole, salsedine e calore. Quel che ne deriva talvolta può rivelarsi un vero disastro. Bella Hadid ci ha dato un ottimo suggerimento per essere chic e alla moda anche al mare, preservando la chioma da eventuali danni. Un’acconciatura davvero semplicissima: basta dividere delle ciocche verticali e farne delle lunghe treccine, ultimando il tutto con una fascia (meglio ancora se en pendant con il costume da bagno).

Tra Bella Hadid, Miriam Leone, Cristina Marino e le altre celebs abbiamo soltanto l’imbarazzo della scelta. E voi quale look da spiaggia preferite?