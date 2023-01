Il caldo gennaio dei vip: mete (e foto) esotiche delle vacanze più belle

Fonte: IPA Alessandra Ambrosio ai Caraibi

Anno nuovo, vita e viaggi (per chi se lo può permettere) nuovi. E tra le celeb, italiane e internazionali, la maggior parte ha scelto di salutare il vecchio anno e dare il benvenuto al nuovo al caldo, tra paesaggi esotici e mari cristallini. Maldive, Caraibi, Dubai tra le mete più gettonate.

Vediamo le mete scelte dalle star più amate.

Di Ilary Blasi si è parlato fin troppo. L’ex signora Totti ha scelto la Thailandia e Bangkok per brindare al 2023, insieme al suo nuovo amore Bastian.

Cristina Marino e Luca Argentero, in dolce attesa del loro secondo figlio (maschio) si sono regalati una vacanza a Dubai. Località molto inflazionata tra i vip, scelta anche, tra gli altri, da Elisabetta Gregoraci.

Orlando Bloom e Katy Perry hanno festeggiato il nuovo anno in Giappone, documentando il loro viaggio nel Paese del Sol Levante sui social.

Le Maldive sono state scelte da molte showgirl italiane, da Federica Nargi, insieme al suo Alessandro Matri e alle loro bimbe, e Costanza Caracciolo e Christian Vieri con Stella e Isabel.

La super top model brasiliana Alessandra Ambrosio ha scelto i Caraibi (Isla Holbox) per godersi il caldo e deliziare gli 11,5 milioni di follower.

Caraibi anche per Rita Ora, che ha brindato al 2023 al caldo di Saint Barts, sfoggiando una ritrovata forma fisica invidiabile.

Un’altra top indimenticabile, la danese Helena Christensen, dopo essersi temprata con l‘acqua ghiacciata del fiume che scorre vicino alla sua casa sui Monti Catskill, nello stato di New York, è volata al caldo.

Tra i viaggi più invidiati del nuovo anno, quello di Caterina Balivo e del marito Guido Maria Brera, che partiti dai Caraibi stanno viaggiando per gli States: prima Miami, adesso new York. E noi, dalla nebbia ( o pioggia, a seconda della latitudine) italiana, non possiamo che guardarli e sognare..