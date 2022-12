Helena Christensen, a 54 anni meglio che a 20: il suo segreto

Helena Chiristensen, meravigliosa (ex) top model anni ’90, una di quelle che si è mantenuta meglio negli anni, come da tradizione annuale, inaugura la stagione natalizia nella sua casa immersa nella natura sui Monti Catskill, nello stato di New York, con i suoi bagni mattutini nel fiume ghiacciato, con una temperatura esterna ( documentata dalla stessa modella) di 1°C.

Helena, di origini danesi e quindi avvezza a questa usanza, posta foto e video sui social, scatenando l’entusiasmo dei follower che oltre a sottolineare il suo coraggio e la sua tempra fisica, convengono anche sul fatto che i benefici di questa sua consuetudine invernale si vedono tutti: la Christensen, classe 1968, il 25 dicembre compirà 54 anni ma ne dimostra decisamente la metà.

E così anche quest’anno, nonostante la neve e il gelo Helena si è immersa nel fiume, pubblicando il video e le immagini sul suo account social, con la didascalia: “Giornata perfetta per una nuotata nel fiume ⛄️👙”.