Helena Christensen, il segreto di bellezza: bagni nel fiume ghiacciato

Alzi la mano chi non conosce il detto “Se bella vuoi apparire, un poco devi soffrire”. Ecco, l’ex top model danese Helena Christensen, classe 1968, lo ha preso alla lettera ed è probabilmente quello, unito ovviamente a una predisposizione genetica fortunata, il segreto della sua eterna giovinezza. Visto e considerato, (i social lo testimoniano) che a 51 anni (52 a dicembre 2021) ha il fisico e la pelle di una ragazzina. Bella come quando, negli anni ’90, sfilava per Versace, Armani, Dolce & Gabbana e altri celebri stilisti.

Oggi Helena che vive in una bellissima casa immersa nella natura sui Monti Catskill, catena montuosa degli Stati Uniti orientali, (parte delle catene degli Appalachi), nello stato di New York. Dove si è riappropriata di ritmi e stili naturali, come andare a dormire e svegliarsi prestissimo e cominciare la giornata con lunghe camminate e nuotate nelle acque vicino casa, in qualunque stagione e con qualunque condizione climatica. D’altronde Helena, da buon danese, non è una che soffre il freddo.

Uno degli ultimi video postati sul suo account Instagram, risalente ai primi di gennaio 2021, la vede immergersi nelle acque ghiacciate del fiume che scorre accanto alla sua bellissima abitazione.