Helena Christensen, gli anni non passano: una bellezza senza tempo

Helena Christensen a 52 anni fra bikini e selfie: la top model è ancora strepitosa

Per la top model Helena Christensen, il tempo sembra solo una lancetta sull’orologio, come se si fosse cristallizzato. Dall’alto dei suoi 52 anni (53 il 25 dicembre), la danese continua a essere un modello beauty e un punto di riferimento per chi ama la moda. Sul suo profilo Instagram, ha sempre condiviso degli scatti a dir poco mozzafiato: sensuale, bella vera, ma soprattutto intrigante.

Helena Christensen, il body su Instagram è spaziale

Regina di bellezza, il body condiviso da Helena su Instagram è davvero da copiare. Sgambato e super scollato, è ad alto tasso di sensualità: la top model danese ha stupito i suoi follower posando per alcuni scatti in casa sua. Make-up leggero, capelli sbarazzini (il taglio è favoloso), gambe lunghe e toniche, pose super sexy.

Non c’è proprio nulla da dire: nella sua casa vicina ai monti Catskill, a New York, Helena si è lasciata andare a una bellezza intrigante, proponendo degli outfit a volte ricercati, in altre occasioni più trasgressivi. La top model è una fan del fashion e del design: non a caso, ha creato un brand di gioielli insieme a un’amica. Tra costumi, body e abiti attillati, è ancora oggi l’icona di tendenza di cui abbiamo bisogno.

Il segreto della sua eterna bellezza

Per apparire così in forma, Helena Christensen ha qualche segreto di bellezza (che non si è mai tenuta per sé). Oltre al fitness, è una fan dell’alimentazione libera. Dopotutto, nelle sue foto appare ancora oggi come se avesse vent’anni. E il suo punto di forza non è legato esclusivamente alla cosmetica, bensì a un motto da seguire con rigore: mens sana in corpore sano.

A 52 anni, la sua vita è fatta di impegni, di lavoro, ma anche di relax e di ritagli di tempo per se stessa, oltre che per Mingus Lucien Reedus, il figlio avuto con Norman Reedus, la star di The Walking Dead. Helena ha ammesso di praticare tantissimo fitness, ma anche di concedersi ai piaceri della tavola: “Non sono il tipo che si limita a tavola ed è anche per questo che faccio molto sport”.

Tra i segreti beauty di Helena Christensen da non perdere, ha sempre suggerito di bere molta acqua e di dormire, oltre che di fare delle sessioni di meditazione per rilassare la mente e combattere lo stress e la tensione. Sarà forse il caso di seguire i suoi suggerimenti? Chissà. Di certo, però, per lei il tempo sembra non passare mai.