I tagli, i colori e i look che esaltano i capelli rossi

Fonte: iStock

I capelli rossi sono tra i più affascinanti nonché i più rari: hanno ispirato scrittori e artisti, rappresentano un mito, un’ispirazione di mistero e sensualità. Solo il 2% della popolazione li ha naturali ma sono moltissime le persone in tutto il mondo che vogliono ricrearli sulla propria chioma tra tinte, shatush ed erbe tintorie con effetti più o meno evidenti. Le tonalità disponibili sono innumerevoli, dai toni delicati ai riflessi rubino o ciliegia, offrendo una vasta scelta per chi desidera una chioma fulva.

Colori e sfumature dei capelli rossi

I capelli rossi non sono adatti a tutti: è necessario scegliere la sfumatura più adatta alla nostra carnagione per ottenere un risultato armonico. Se chiara, l’ideale è un rosso naturale aranciato per i sottotoni dorati e uno più rosa-pesca per quelli freddi, mentre chi ha un incarnato medio può optare per nuance intense e calde come il rame vibrante o mogano. Per le pelli scure, l’ideale è un rosso acceso e audace, che crea un contrasto evidente che dona personalità al look.

I rossi naturali solitamente hanno una pelle chiara con lentiggini, ma possono essere anche persone mulatte. I capelli di questo colore mantengono il loro tono nel tempo, diventando bianchi in maniera graduale senza passare dal grigio, e l’ideale è rinforzarne le sfumature con tonalizzanti o erbe tintorie, che li rendono più intensi. Che siate real o fake, chiunque porti questo colore è accomunato da un dettaglio: il taglio perfetto che sappia valorizzare un chioma così intrigante.

I tagli ideali per i capelli rossi

Dal rosso carota al Tiziano, passando per il mogano sino al fallayage, ovvero un balayage che riproduce le sfumature autunnali, il taglio giusto è essenziale per valorizzare le chiome rosse. Per esempio uno lungo e pari sottolinea la pienezza del colore assoluto e ricco, ma una scalatura sa dare risalto a un tono ramate ricreato ad arte, dandogli tridimensionalità. Vediamo insieme alcuni hairstyle di tendenza da cui prendere ispirazione.

Una scalatura stratificata per un riccio rosso scuro

I capelli ricci scuri con un mogano o un magenta diventano ancora più dinamici, dunque un taglio tipicamente tondeggiante è l’ideale per aumentare il volume. Se invece sono lisci, puntate su un taglio pari per mette in evidenza i giochi di tonalità.

Lo shag per un rame con schiariture

Un colore creato ad arte è più interessante se arricchito con schiariture tono su tono, perfetto da abbinare a uno shag super scalato e molto di tendenza.

Lungo, pari e ondulato come Jessica Chastain

Per le moderne Jessica Rabbit: un taglio vintage, sexy e ricco di fascino, ideale soprattutto per le rosse naturali come la diva americana.

Ciuffi lunghi su tonalità monocromatiche intense

Se optate per un rosso intenso e totale, abbinate un taglio con dettagli netti, come ciuffi lunghi su chioma pari, che spezza la monotonia e rende il look più particolare e deciso.

Il long bob

Se non volete dare nell’occhio e vi basta il vostro rosso, un caschetto lungo pari è l’ideale: essenziale e chic, è elegantissimo e misurato.

Scalature per i biondi ramati

Se non volete passare a un rosso totale, puntate sulle sfumature intermedie tra biondo, rosso e caramello, abbinandole a un taglio medio o lungo scalato che sa esaltare questi accostamenti morbidi.

Lunghissimi per colori sfumati

Se volete un rosso o un rame d’avanguardia, allora scegliete le lavorazioni complesse e cangianti, che su una chioma lunga danno il meglio di loro. Il tocco di stile? Aggiungere una sfumatura rosa.