Capelli morbidi e ristrutturati? Il cofanetto professionale di Wella è il regalo perfetto da fare alle amiche per donargli la chioma che hanno sempre sognato

iStock Capelli morbidi e nutriti con il cofanetto di Wella in sconto

Il regalo perfetto da fare a un’amica, sorella, mamma e a chiunque ami prendersi cura della propria chioma? Senza dubbio il cofanetto professionale di Wella, un mix di prodotti specificatamente formulati e che vi donano il massimo del benessere in un set di shampoo, balsamo e maschera mirati, per garantire ai capelli un finish setoso e super morbido.

Un cofanetto ideale per chi desidera fare un regalo speciale, che sia utile ma allo stesso tempo una coccola per i capelli di chi lo riceve. Insomma, un dono che vale la pena fare e che fa sempre piacere ricevere. Ma cosa c’è dentro il cofanetto professionale per capelli morbidi e lucenti come seta, Wella Professionals Fusion Intense Repair?

Cosa contiene Wella Professionals Fusion Intense Repair

All’interno di questo set di bellezza professionale, trovate uno shampoo, un balsamo e una maschera, tutti rigorosamente firmati Wella e in linea con gli standard qualitativi del brand. Prodotti formulati per prendersi cura della chioma già durante la detersione, che la nutrono, la idratano e la sublimano, mantenendola sana nel tempo ma anche agendo per ristrutturare i capelli danneggiati e sfibrati.

Un mix di prodotti specifici per capelli e che vale la pena provare per rendersi davvero conto dell’azione che svolgono e beneficio della chioma. Un set che comprende i tre prodotti principali per la cura dei capelli, e che li ripara e protegge in 3 step.

Come agiscono i prodotti di Wella

Lo shampoo di Fusion, per esempio, oltre a detergere a fondo la chioma e il cuoio capelluto, agisce anche a protezione degli stessi, con un’azione a 360ç di detersione e schermatura. Il balsamo aiuta la chioma a districarsi, riducendo la rottura dei capelli ed evitando che si formino nodi durante il giorno. Infine la maschera contenuta nel cofanetto professionale Wella Professionals Fusion Intense Repair, è un concentrato di amminoacidi che ripara profondamente la chioma, dalla radice alle punte e con un risultato visibile fin dalla primissima applicazione.

Un set di tre prodotti che valgono come un appuntamento in un salone di bellezza, leggerissimi sui capelli e che regalano a chi li riceverà la chioma che hanno sempre sognato di avere fin dalla prima detersione. Un cofanetto professionale che lascia i capelli morbidi, leggeri e nutriti, ma che soprattutto che agisce a riparazione della chioma, ristrutturandola, riparandone i danni e donandole un boost di nutrimento e di benefici ad hoc, per donarle tutto il benessere possibile durante la semplice haircare routine.

Come si utilizza il set professionale di Wella

Prodotti che si utilizzano nel modo più facile possibile, massaggiando lo shampoo sulle radici dopo aver bagnato i capelli, applicando il balsamo sulle lunghezze avendo cura di farlo con i capelli umidi e utilizzando la maschera in aggiunta o in sostituzione del balsamo, lasciandola agire per cinque minuti e permettendole di nutrire a in profondità la chioma. Ed ecco che le vostre amiche ringrazieranno per questo regalo utile e che dona ai capelli tutta la bellezza e la salute desiderata con un solo set di veri alleati della chioma.

