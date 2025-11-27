Dopo una laurea in Scienze Turistiche, diventa redattrice e Seo Editor specializzandosi sulle tematiche di bellezza, benessere e cura di sé, il tutto in chiave femminile.

IPA Capelli al top come le celeb con il trattamento in sconto

Capelli perfetti come quelli delle celeb? Il loro segreto è stato svelato. Parliamo di un trattamento riparatore per capelli, Olaplex n.3, un concentrato di benessere per le chiome secche o danneggiate, stressate e che necessitano di un boost di benessere in più.

Un prodotto amato da celeb come Jennifer Lopez, Margot Robbie, Jennifer Aniston, Lily James, insomma, basta vedere i loro capelli per capire come agisce questo elisir, elevandolo a trattamento riparatore per capelli più amato e che vale davvero la pena di provare anche sulla propria chioma.

Come agisce il trattamento riparatore per capelli di Olaplex

Un trattamento mirato, concentrato e super efficace per il benessere e la salute dei capelli e che agisce con una triplice azione:

invertendo i danni dei capelli già danneggiati o stressati;

ristabilendo l’aspetto e la texture sana della chioma;

riducendo la rottura dei capelli.

E di fatto riportando la chioma al suo naturale benessere, sia in dentro che nell’aspetto. Un prodotto mirato, testato ed efficacissimo, tanto da essere il segreto beauty delle chiome più belle dello spettacolo. Ma che grazie agli sconti in atto per la settimana del Black Friday su Amazon, può diventare anche il vostro segreto. Un trattamento riparatore per capelli che agisce all’istante, donando alla chioma un aspetto immediatamente più sano, luminoso e forte fin dal primo utilizzo.

Come si usa Olaplex n.3

Un trattamento, non un balsamo, formulato con la tecnologia brevettata Olaplex Bond Technology™ e da usare prima dello shampoo, rendendo i capelli 3 volte più forti dopo un solo utilizzo e agendo per riparare e rinforzare i capelli a casa, ricostruendo tutti i 3 legami. Un prodotto che è stato formulato per tutti i tipi di capelli e per tutti i loro livelli di salute, anche per quelli più danneggiati, usandolo a cadenza settimanale e con la garanzia di avere una chioma più sana, riparata e bella.

Per usarlo nel modo corretto e ottenere il massimo beneficio possibile, dovrete applicare il trattamento riparatore di Olaplex sotto la doccia, prima dello shampoo, dalle radici alle punte fino a completa saturazione, lasciare agire per 3-10 minuti, e solo dopo risciacquare bene, proseguendo poi la detersione come di consueto, con shampoo e balsamo. Un prodotto che agisce in modo mirato, concentrato, dal risultato assicurato ed estremamente efficace per trattare i capelli che hanno bisogno di cure e attenzioni specifiche perché danneggiati.

Un prodotto che agisce in modo mirato, concentrato, dal risultato assicurato ed estremamente efficace per trattare i capelli che hanno bisogno di cure e attenzioni specifiche perché danneggiati.

