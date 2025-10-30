La meravigliosa attrice ha raccontato di utilizzare uno specifico balsamo per le labbra e la buona notizia è che possiamo averlo anche noi

IPA Jennifer Aniston. il balsamo labbra che usa l'attrice e che possiamo avere anche noi

Le labbra sono una parte molto delicata del nostro viso e si meritano la giusta coccola per essere sempre belle, anche quando il freddo e il meteo sembrano volerle rendere secche e screpolate.

Il segreto per averle al top ce lo svela Jennifer Aniston. A quanto pare, infatti, la bellissima attrice utilizza un balsamo che promette di renderle perfette e di proteggerle anche dal sole. A rivelarlo – spiega People – è stata lei stessa in un video realizzato per Harper’s Bazaar UK, in cui mostra “Cosa c’è davvero nel suo beauty case”.

E tra i prodotti spunta il balsamo labbra in stick di Elizabeth Arden Eight Hour Lip Protectant, ricco di ingredienti favolosi e applicabile prima del rossetto. Vale la pena sapere che costa meno di venti euro ed è tutto ciò che ci serve per avere labbra perfette.

Tutto sul balsamo labbra che usa Jennifer Aniston

Il suo sorriso è uno dei suoi aspetti più belli: coinvolgente, divertente, meraviglioso. Proprio come lei: Jennifer Aniston, che ha saputo conquistare i nostri cuori nel corso della sua lunga e ricca carriera. Ora la Rachel di Friends è diventata una donna bellissima e il suo successo non è mai scemato. Ed è diventata un esempio anche per i suoi look sempre molto chic, mai eccessivi, perfetti per tutte le età.

Di recente ha rivelato cosa utilizza per le labbra: si tratta di un balsamo che promette di essere davvero favoloso e di conquistare anche noi. Si tratta di Eight Hour Lip Protectant di Elizabeth Arden, di cui lei, come riporta People, ha detto: “Lo porto sempre con me”.

E probabilmente lo inizieremo a fare anche noi, dal momento che ci piace per diversi motivi. A partire dal fatto che, grazie agli ingredienti con cui è stato progettato, non solo nutre in profondità, ma riesce anche a proteggere.

Nello specifico contiene burro di karitè e vitamina E, oltre a proteggere dai raggi UV grazie a un fattore di protezione 15. La sua formulazione è pensata non solo per creare uno scudo protettivo, ma anche per regalarci una protezione antiossidante, per idratare e per levigare le nostre labbra.

Così che appiano morbide e bellissime, permettendoci di dire addio alla secchezza.

Come usarlo e le recensioni di chi lo ha acquistato

Uno degli aspetti top di questo prodotto di Elizabeth Arden, sta nel fatto che può essere utilizzato anche da solo, tutte le volte che sentiamo di averne bisogno: basta portarlo in borsa sempre con noi, per averlo a disposizione in ogni momento della giornata.

Ma non solo: infatti è anche un’ottima base per il trucco. Dopo averlo applicato sulle labbra, possiamo procedere con la nostra tinta o con il nostro rossetto preferito.

E chi lo ha acquistato ne è entusiasta, basta vedere quante sono le recensioni a cinque stelle. Tra le caratteristiche che sottolineano c’è il fatto che le labbra, dopo averlo steso, appaiono morbide, vellutate e setose. Pareri positivi anche per quanto riguarda la texture, che risulta cremosa.

I suoi benefici possono essere sintetizzati in otto punti: idrata per tutto il giorno, protegge dal sole, combatte i radicali liberi, allevia le screpolature, ammorbidisce, leviga, ripara e illumina. E poi la formula è leggera e non appiccica. Insomma: siamo pronte a farlo diventare un mai più senza anche per noi.

